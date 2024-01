Ukraine : des frappes russes sur Kyiv et Kharkiv font au moins quatre morts

Par Euronews

Les forces russes ont frappé plusieurs villes ukrainiennes mardi matin, dont la capitale Kyiv.

Le président ukrainien Volodymir Zelensky a déclaré mardi que l'attaque massive contre Kyiv et Kharkiv, au cours de laquelle la Russie a utilisé plus de 99 missiles de différents types et 35 drones, a fait au moins quatre morts et 92 blessés.

"Jusqu'à présent, on sait que 92 personnes ont été blessées. Elles reçoivent toutes de l'aide. Malheureusement, quatre personnes ont été tuées. Mes condoléances à la famille et aux amis", a écrit le président ukrainien sur Telegram.

Oleg Sinegubov, le gouverneur de la région de Kharkiv, a évoqué au moins six frappes de missiles Kinzhal qui ont touché le centre de la ville.

À Kyiv, la capitale, cinq quartiers de la ville ont été touchés par des frappes, selon le maire Vitali Klitschko. Plus de 100 personnes ont été évacuées d'un immeuble en flammes.

L'armée ukrainienne avait émis des alertes aériennes, tôt, mardi matin, indiquant que des missiles russes menaçaient de s'abattre sur le pays.

Multiplication des attaques aériennes

Vendredi, les forces russes avaient mené une attaques aérienne de grande ampleur sur tout le territoire ukrainien, faisant au moins 41 morts.

Le lendemain, un bombardement sur la ville frontalière russe de Belgorod, que les responsables russes ont imputé à l'Ukraine a tué au moins 25 personnes, dont cinq enfants. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières sur le sol russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Ils veulent nous intimider et créer de l'incertitude dans notre pays. Nous allons intensifier les frappes. Pas un seul crime contre notre population civile ne restera impuni", a déclaré le président russe Vladimir Poutine lundi, qualifiant l'attaque de Belgorod d'"acte terroriste".

La Russie a lancé environ 90 drones de type Shahed sur l'Ukraine lundi.