De nouvelles frappes ukrainiennes sur la ville russe de Belgorod

Par euronews

Une nouvelle attaque de l’armée ukrainienne contre la ville russe de Belgorod a fait deux blessés.

PUBLICITÉ

La ville russe de Belgorod, située à 50 km de la frontière avec l’Ukraine, une nouvelle fois la cible de Kyiv. Les frappes de l’armée ukrainienne jeudi soir ont fait deux blessés selon le gouverneur de la région, et causé d’importants dégâts matériels. Près de 100 maisons et appartements et 30 voitures ont été endommagées.

Le 30 décembre, la ville avait déjà été visée par des bombardements ukrainiens qui avaient fait 25 morts et une centaine de blessés. Face au risque de nouvelles attaques, certaines écoles de la région ont reçu l’ordre de prolonger leur fermeture, et le gouverneur a proposé à des habitants d'évacuer la ville.

De l’autre côté de la frontière, en Ukraine, la Russie, elle aussi poursuit ses bombardements.

Plusieurs frappes ont touché des localités près de Donetsk, faisant deux morts. Alors que les attaques russes s’intensifient, l’Allemagne a annoncé avoir livré à l’Ukraine du matériel de défense anti-aérienne ainsi que des munitions et des véhicules de combat.