L'État islamique est-il toujours une menace pour l'Europe ?

Les craintes d'attaques terroristes potentielles en Europe ont été vives pendant la période des fêtes. Mais ces inquiétudes sont-elles fondées ?

Après des années passées dans l'ombre, le groupe terroriste État islamique (EI) est de nouveau sous les feux de la rampe.

Les pays européens ont renforcé leur sécurité pendant la période de Noël, par crainte d'attaques terroristes et de violences liées à la guerre d'Israël à Gaza. La semaine dernière, l'EI a revendiqué les attentats meurtriers qui ont fait 84 morts en Iran.

Le groupe, autrefois puissant, est-il en train de faire son retour ?

Une "bénédiction" inattendue

À son apogée, entre 2014 et 2015, l'EI a établi son propre califat, contrôlant de grandes parties de l'Irak et de la Syrie et déclenchant des attaques terroristes meurtrières à travers le monde.

Depuis, sa présence et sa puissance ont été considérablement réduites.

Pourtant, le groupe reste une menace, en particulier au Moyen-Orient, en Afghanistan et dans certaines régions d'Afrique.

"L'EI s'est adapté et a évolué depuis l'apogée de sa puissance en Irak et en Syrie, en saisissant les opportunités qui se présentent et en attaquant stratégiquement pour générer des changements", déclare à Euronews Kate Zimmerman, candidate au doctorat au département des études sur la guerre.

"Le havre de paix dont bénéficie sa branche afghane a permis à l'EI Khorasan de se renforcer et d'exporter désormais sa terreur dans la région, avec des aspirations à s'étendre à l'Occident."

L'EI Khorasan est une ramification de l'EI qui opère dans la région Afghanistan-Pakistan. Il a été formé en 2015 lorsqu'une faction des talibans pakistanais, mécontente de leur direction, a prêté allégeance à l'EI. Le groupe terroriste est connu pour sa brutalité et ses attaques contre les civils, les forces gouvernementales et les minorités religieuses.

Bien que l'EI n'ait jamais disparu, Lorenzo Vidino, directeur du programme sur l'extrémisme à l'université George Washington, déclare à Euronews que depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, beaucoup de choses ont changé pour l'organisation terroriste.

"L'EI n'a jamais disparu, mais depuis le 7 octobre, il revient sur le devant de la scène", précise-t-il, ajoutant que l'attaque du groupe militant palestinien avait été "une bénédiction" pour l'EI.

"Historiquement, nous avons eu des bulles de partisans du djihadisme en tant qu'idéologie au cours des trois ou quatre dernières décennies en Europe. Ces bulles prennent de l'ampleur et changent de direction lorsqu'un événement géopolitique majeur se produit", poursuit-il - un événement tel que la guerre entre Israël et le Hamas.

Des membres des Gardiens de la révolution portent le cercueil drapé du drapeau de l'une des victimes de l'attentat de mercredi revendiqué par l'EI. AP Photo/Vahid Salemi

Ces événements sont souvent liés à l'adoption de l'idéologie djihadiste par un plus grand nombre de personnes, ainsi qu'à un changement des lieux où elles voyagent et commettent des attentats.

"Ce que beaucoup d'experts pensent et craignent, c'est que les événements de Gaza ne déclenchent une nouvelle vague de djihadisme", déclare Lorenzo Vidino, tout en ajoutant que rien n'était certain.

"Si cela devait se produire, il ne fait aucun doute que l'EI voudrait et chercherait à jouer un rôle important dans ce processus. Le groupe doit montrer qu'il est toujours d'actualité malgré tous les revers qu'il a subis ces dernières années".

Il veut prouver sa pertinence en perpétrant des attentats, poursuit-il.

"En faisant ce que les terroristes font, c'est la nature même de leur activité".

L'Europe est-elle en danger ?

Bien que l'EI ne soit plus que l'ombre de lui-même, considérablement affaibli par les bombardements des États-Unis et de leurs alliés, l'organisation est toujours active, selon Lorenzo Vidino.

"On pourrait dire que si le groupe central, la direction principale, est en difficulté, ses affiliés dans le monde entier se portent bien et continuent à mener des attaques", déclare-t-il.

"La marque Etat Islamique attire toujours des adeptes".

On craint désormais que sa propagande, en particulier celle liée à la guerre entre Israël et le Hamas, ne soit plus efficace pour attirer des recrues en Europe.

"Les services de renseignement des forces de l'ordre de toute l'Europe s'accordent à dire que ces groupes essaieront de mobiliser des personnes en Europe pour commettre des attentats", ajoute l'expert.

"S'agira-t-il de mobiliser des agents qui ont des liens opérationnels avec eux ou simplement de radicaliser des personnes aléatoires en ligne en utilisant leur propagande, en attendant qu'un loup solitaire isolé s'active ? Je pense qu'il s'agit des deux", précise-t-il.

"Mais il est évident que c'est ce qu'ils essaient de faire".

Favoriser les tensions sociales et un climat de peur est la stratégie principale des groupes terroristes, et c'est ce que l'EI tente de faire.

Pourtant, les inquiétudes européennes concernant le terrorisme sont fondées sur le risque concret d'un retour des attaques de l'EI.

Le 31 décembre, la police allemande a arrêté trois personnes soupçonnées de préparer un attentat contre la cathédrale de Cologne la nuit du Nouvel An. Selon la police de la ville, les assaillants présumés avaient prévu d'utiliser une voiture pour attaquer l'édifice mondialement connu.

Un véhicule de police garé devant la cathédrale de Cologne, en Allemagne, le samedi 23 décembre 2023. Sascha Thelen/dpa via AP

Il s'est avéré que les suspects avaient des liens avec une personne soupçonnée d'être associée à l'EI et qui était en détention depuis le 24 décembre.

"Pratiquement tous les groupes, de l'EI à Al-Qaïda, ont proféré des menaces contre l'Europe dans le contexte du conflit à Gaza", ajoute Lorenzo Vidino.

Selon lui, une filiale de l'EI en Afghanistan pourrait activer des réseaux en Europe pour commettre des attentats.

"Il ne fait aucun doute que l'EI a la capacité et l'intention de mener des attaques en Europe", conclut l'expert.