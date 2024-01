Emeutes mortelles et vague de pillages en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Par avec AP

Dans le Pacifique Sud, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée s'efforçait ce jeudi de rétablir l'ordre après des émeutes et des pillages qui ont fait au moins 15 morts dans les deux plus grandes villes du pays.

Les troubles ont commencé mercredi dans la capitale, Port Moresby, après que des centaines de policiers, de soldats, de personnel pénitentiaire et de fonctionnaires ont débrayé pour réclamer des hausses de salaires.

Des émeutiers en ont alors profité pour semer le chaos.

Des émeutes similaires ont également causé des dégâts à Lae, la deuxième plus grande ville du pays.

Depuis, le calme semble être revenu. 180 militaires supplémentaires sont arrivés à Port Moresby ce jeudi.

Les tensions dans le pays se sont accrues dans un contexte de chômage élevé et d’augmentation du coût de la vie.

Le Premier ministre James Marape a déclaré que Port Moresby était « sous tension et sous la contrainte », mais que la violence s'était atténuée.

"La police n'était pas au travail hier dans la ville et les gens ont eu recours à l'anarchie – pas tout le monde, mais dans certains quartiers de notre ville", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse. "(Le) rapport de situation de ce matin montre que la tension dans la ville s'est apaisée."

De nombreux magasins et services bancaires restaient néanmoins fermés alors que les propriétaires réparaient les dégâts.

Située dans une zone stratégique du Pacifique Sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays diversifié et en plein développement, composé principalement d'agriculteurs de subsistance et où quelque 800 langues sont parlées. Avec 10 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé de la zone après l'Australie, qui en compte 26 millions.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a lui aussi appelé au calme. Il a déclaré que son gouvernement n'avait reçu aucune demande d'aide de la part de son plus proche voisin.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie ont signé le mois dernier un accord de sécurité bilatéral. Le pays lutte pour contenir l'escalade de la violence tribale et les troubles civils dans les régions reculées et a pour objectif à long terme d'augmenter ses effectifs de police de 6 000 policiers à 26 000.