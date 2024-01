Au moins 18 morts dans le bombardement d'un marché à Donetsk

Par Euronews avec AP

Le bilan vient de l'administration pro-russe de ce territoire occupé par Moscou, qui dénonce des bombardements ukrainiens

Au moins 18 personnes ont été tuées dimanche par des tirs d'obus sur un marché à la périphérie de la ville de Donetsk, dans l'Ukraine occupée par la Russie, ont rapporté des responsables locaux. Selon eux, les tirs venaient de l'armée ukrainienne. Une dizaine de personnes ont également été blessées.

Kyiv n'a pas commenté l'information.

Un port russe visé par des drones

Un incendie s'est par ailleurs déclaré dans un terminal de transport de produits chimiques dans le port russe d'Ust-Luga à la suite de deux explosions. Selon les médias locaux, le port a été attaqué par des drones ukrainiens qui ont fait exploser un réservoir de gaz.

Le directeur annonce qu'il n'y a pas de victime mais que le district a été placé en état d'alerte.

L'armée russe prend le contrôle de Krokhmalne

Selon L'Institute for the Study of War, les forces russes ont capturé le village de Krokhmalne, dans l'oblast de Kharkiv, samedi. Le lendemain, un représentant des forces armées ukrainiennes a confirmé la perte de ce territoire tout en relativisant son importance.

Les propos de Donald Trump "très dangereux"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est déclaré préoccupé par la possibilité d'un retour de l'ex-président américain à la Maison Blanche. Il a qualifié de "très dangereuse" l'affirmation de Donald Trump, qui, en pleine campagne pour l'investiture des Républicains à l'élection présidentielle, estime qu'il pourrait mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie en 24 heures.