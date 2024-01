Guerre Israël - Hamas : des familles d’otages investissent le parlement israélien

Par Euronews avec agences

Des familles d’otages détenus à Gaza ont interrompu une séance à la Knesset, accusant le gouvernement de Benjamin Netanyahu d’ignorer leur sort.

Des dizaines de membres de familles d'otages détenus à Gaza ont fait irruption lundi lors d’une séance parlementaire à la Knesset pour exiger la libération de leurs proches.

L'évènement a eu lieu peu après la confirmation de la mort d'un otage. Malgré le manque de résultats de l'opération militaire à Gaza, le gouvernement défend son bilan. De son côté, le Hamas conditionne la libération d'autres otages à un nouveau cessez-le-feu.

"Je dis que nous ferons tout pour que les enfants, les frères et les femmes reviennent à la maison et sains et saufs" a déclaré Moshe Gafni, Député et Président du comité des finances.

Dans le Sud d'Israël, les familles des victimes de l’attaque du 7 octobre espèrent redonner vie au lieu du massacre en plantant des arbres.

Selon les autorités israéliennes, 364 personnes ont été tuées et 40 autres ont été prises en otage sur ce site qui accueillaitce jour là un festival d emusique électronique.

Des dizaines d'otages ont été libérés en novembre dans le cadre d'un échange avec des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Selon les autorités israéliennes, 132 personnes sont toujours détenues à Gaza. Le gouvernement a jusqu’à présent refusé de négocier un autre accord de ce type.