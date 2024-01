Combats intenses à Khan Younès

Par Euronews avec AP

D'intenses combats se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza alors que les forces américaines et britanniques bombardent les milices houthies au Yémen.

Dans le sud de la bande de Gaza, la ville de Khan Younès est au cœur des affrontements d'affrontements intenses qui poussent les Gazaouis à fuir la zone.

Tsahal annonce la mort de 21 de ses soldats ce lundi et dit avoir tué 9 000 miliciens du Hamas depuis le début de l'offensive. L'organisation terroriste avant de son côté un bilan global de 25 295 tués sans faire la distinction entre civils et combattants.

Sur le volet diplomatique, le chef de la politique étrangère de l'UE appelle Israël à freiner ses opérations militaires.

Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne : "Je pense que plus de morts, plus de destruction, plus de difficultés pour le peuple de Gaza, pour le peuple palestinien, ne contribueront pas à vaincre le Hamas ou son idéologie. Cela n'apportera pas plus de sécurité à Israël. Au contraire."

Plus au sud, les tensions en mer Rouge font craindre une extension régionale du conflit.

Les forces américaines et britanniques ont à nouveau bombardé des sites des rebelles houthis.

C'est la huitième frappe depuis le 12 janvier.