Joe Biden approuve des frappes de représailles contre les militants soutenus par l'Iran

Par euronews avec agences

Les États-Unis ont approuvé des mesures de représailles contre les militants soutenus par l'Iran en Irak et en Syrie. Des sanctions contre des colons israéliens ont également été adoptées.

Le président américain Joe Biden a approuvé des mesures de représailles contre les militants soutenus par l'Iran en Irak et en Syrie, après une série d'attaques contre des bases et installations américaines au Moyen-Orient.

La dernière, survenue dimanche dernier en Jordanie a coûté la vie à trois militaires américains. Washington accuse la Résistance islamique en Irak, un groupe de milices soutenues par l'Iran.

"Nous continuerons à travailler pour éviter un conflit plus large dans la région, mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis, nos intérêts et notre peuple. Nous réagirons quand, où et comment selon les manières que nous aurons choisies" a déclaré Lloyd Austin, Secrétaire américain à la Défense.

Tout en continuant à soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas, Washington a annoncé jeudi des sanctions contre quatre colons israéliens, accusés d'avoir agressé des Palestiniens. Ces sanctions gèleront les avoirs des individus aux États-Unis.

Au même moment, à Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer. L'Agence UNRWA a annoncé qu'elle devra mettre fin à ses opérations à la fin du mois depuis qu'Israël accuse douze de ses membres d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Plusieurs pays donateurs ont suspendu leur financement à l'agence onusienne.

Certains citoyens israéliens exigent l'arrêt complet de l'aide humanitaire, et ont organisé plusieurs manifestations près du principal port commercial d'Israël.