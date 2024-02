Vives craintes quant à l'extension des combats à la ville de Rafah

Par Euronews avec AP

L’Union européenne a exprimé samedi sa profonde préoccupation face aux informations selon lesquelles l’armée israélienne aurait l’intention de mener sa bataille contre le Hamas dans la ville de Rafah, à la frontière entre Gaza et l’Égypte, où plus d’un million de personnes ont fui les combats.

Le plus haut diplomate de l’UE Josep Borrell a fait part de ses craintes quant à une possible offensive israélienne sur la ville de Rafah, ainsi que sur le risque d'extension du conflit à toute la région à moins qu’un cessez-le-feu ne soit conclu entre Israël et le Hamas, après que les frappes aériennes américaines ont touché des dizaines de sites de milices soutenues par l’Iran et des Gardiens de la révolution iraniens.

Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a déclaré qu'environ un million de Palestiniens "ont été progressivement déplacés vers la frontière égyptienne. Ils prétendaient qu’il s’agissait de zones de sécurité, mais en réalité, ce que nous constatons, c’est que les bombardements qui touchent la population civile se poursuivent et créent une situation désastreuse."

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré en fin de semaine dernière qu'après que les troupes israéliennes se seront emparées de la ville méridionale de Khan Younès, d'où des dizaines de milliers de personnes ont fui, elles se dirigeraient vers Rafah.

Les craintes vis-à-vis d'une offensive israélienne sur Rafah

Une telle offensive pourrait pousser les réfugiés vers l’Égypte, compromettant l’accord de paix entre Israël et ce pays et provoquant la colère des États-Unis. Cela pourrait également torpiller les lenteurs des pourparlers de paix avec le Hamas et compliquer les efforts visant à libérer de nombreux Israéliens enlevés lorsque le groupe militant a saccagé le sud d’Israël le 7 octobre.

La perspective d’une guerre terrestre à Rafah a fait naître des craintes quant à l’endroit où la population irait pour trouver la sécurité. Les Nations Unies ont déclaré que la ville était en train de devenir une "cocotte minute de désespoir".

S’exprimant à Bruxelles, où il présidait des discussions informelles entre les ministres des Affaires étrangères de l’UE, Borrell a déclaré que la guerre entre Israël et le Hamas avait créé "un effet domino", le conflit éclatant également au Liban, en Irak, en Syrie et dans la région de la mer Rouge.

"Nous vivons une situation critique au Moyen-Orient, dans toute la région", a-t-il déclaré. "Tant que la guerre à Gaza continue, il est très difficile de croire que la situation en mer Rouge s’améliorera, car une chose est liée à une autre."

La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l’UE, a mis en garde contre "un risque réel de débordement du conflit". "C’est une énorme préoccupation. Nous demandons de la retenue, du dialogue et de la diplomatie. C’est la seule façon de calmer la situation au Moyen-Orient", a-t-elle déclaré aux journalistes.

L'UNRWA dans l'inconnu

Après la réunion, Borrell a également exprimé son inquiétude quant au sort de l'agence humanitaire des Nations Unies travaillant avec les Palestiniens, après que 12 membres du personnel de l'UNRWA ont été accusés d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre, ce qui a conduit les États-Unis et d'autres à retirer le financement de la plus grande aide humanitaire de Gaza. fournisseur.

Borrell a déclaré que la majorité des ministres présents des 27 pays de l’UE estiment que le travail de l’UNRWA est vital. Alors que certains pays ont gelé leur soutien, Borrell a déclaré que d'autres ministres l'avaient informé que leurs gouvernements allaient augmenter leur financement. Il ne les a pas nommés.