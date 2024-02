Europe : les amateurs de thé craignent une pénurie de leur boisson préférée

Par Euronews

Les expéditions de fret en provenance des régions d’Asie et d’Afrique, où le thé est principalement produit, ont été fortement perturbées au cours des deux derniers mois en raison d’attaques en mer Rouge.

Les amateurs de thés craignent une pénurie de leur boisson préférée.

La feuille tant appréciée est principalement cultivée en Asie et en Afrique de l'Est, la Chine, l'Inde, le Sri Lanka et le Kenya produisant environ les trois quarts du thé mondial.

Mais il semblerait qu'il y ait des retards d'approvisionnement, en partie liés à la perturbation des expéditions par la mer Rouge.

Le fret en provenance de ces régions du monde a été perturbé au cours des deux derniers mois par les attaques des rebelles houthis.

En Grande Bretagne, ou le thé est largement consommé, les rayons ont été dévalisés.

Les producteurs affirment toutefois que les problèmes sont temporaires et qu'il convient de garder son calme et de continuer à travailler.