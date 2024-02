L'activité russe à Adiivka "s'est considérablement ralentie" depuis la prise de la ville

Par Sasha Vakulina, Euronews

Des informations récentes en provenance d'une zone de conflit cruciale en Ukraine font état de difficultés persistantes pour les forces russes en difficulté.

Le rythme des opérations offensives russes près d'Avdiivka a considérablement ralenti depuis la prise de la ville ukrainienne, selon une mise à jour de l'Institut pour l'étude de la guerre (Institute for the Study of War, ISW).

Selon un porte-parole du groupe de forces ukrainien Tavriisk, le nombre d'attaques russes dans la direction d'Avdiivka a considérablement diminué au cours de la journée écoulée, et les forces russes se regroupent actuellement et mènent des opérations de nettoyage dans la zone.

Le ministère britannique de la défense estime quant à lui que les forces russes n'ont probablement pas l'efficacité de combat nécessaire pour exploiter immédiatement la prise d'Avdiivka et qu'elles auront besoin d'une période de repos et de remise en état.

L'ISW partage cette analyse et ajoute que les forces russes devront probablement marquer une pause opérationnelle avant de reprendre des opérations offensives significatives dans la direction d'Avdiivka.

Sinon, elles devront transférer des renforts supplémentaires d'autres secteurs du front vers la zone pour empêcher les opérations près d'Avdiivka de culminer et pour poursuivre les attaques dans cette zone.

Les forces russes ont des réserves disponibles pour de tels renforts dans d'autres secteurs, mais rien n'indique que le commandement russe déplace ces réserves vers Avdiivka pour le moment.

Entre-temps, les forces ukrainiennes se sont repliées sur une nouvelle ligne de défense, préparée à l'avance et fortifiée à "plusieurs niveaux", selon les responsables.

Les images disponibles, que l'ISW ne présentera ni ne décrira plus en détail pour l'instant afin de préserver la sécurité opérationnelle de l'Ukraine, ne confirment pas les affirmations selon lesquelles les forces ukrainiennes ne sont pas suffisamment préparées pour défendre les positions situées à l'ouest d'Avdiivka.