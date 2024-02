Radio Liberty bannie de Russie

Par Euronews

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) est désormais qualifiée d'"organisation indésirable" par les autorités russes, bannissant de facto le média multilingue de Russie.

PUBLICITÉ

Nouveau coup dur pour la liberté de la presse en Russie : Radio Liberty est le dernier média en date à être banni du pays.

Il avait été créé par les États-Unis au début de la guerre froide, avec pour but de contourner la propagande communiste et de diffuser des idées occidentales dans les pays du bloc de l'Est.

Radio Liberty émet aujourd'hui dans 22 pays, dans une vingtaine de langues.

Plus sévère que le précédent qualificatif d'"agent étranger", "organisation indésirable" rend Radio Liberty illégal sur tout le territoire russe. Un simple partage de lien URL d'un article ou d'une vidéo du média peut être passible de poursuites.

La loi permet aux autorités russes de contrôler ce que les utilisateurs consultent ou partagent sur internet, sans avoir besoin de leur consentement au préalable.

Liberté de la presse restreinte

La liberté d'expression et les journalistes sont régulièrement pris pour cible en Russie, notamment les voix critiquant l'agression de l'Ukraine.

Alsu Kourmasheva, une journaliste de l'antenne tchèque de Radio Liberty, est détenue en Russie depuis le mois de juin 2023.

De nationalité russe et américaine, la journaliste s'est vue confisquée ses passeports à l'aéroport, alors qu'elle quittait la Russie après une visite à sa famille.

Les autorités lui reprochent d'être un agent étranger sous couverture, et d'avoir répandu de fausses informations sur l'armée russe.

Alsu Kourmasheva a en effet participé à des publications mettant en avant des témoignages contre la guerre en Ukraine, qui ne vont pas dans le sens du discours officiel russe à ce sujet.