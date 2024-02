Ukraine : l'armée peine à recruter, la mobilisation pourrait être renforcée

Par Euronews

Les longues files d'attentes devant les centres de recrutement de l'armée ne sont plus qu'un lointain souvenir en Ukraine.

Les autorités du pays ne communiquent pas sur le nombre officiels de morts causés par le conflit. Selon un décompte de responsables américains, rapporté par le New York Times, au moins 70 000 Ukrainiens auraient perdu la vie depuis le début du conflit.

La guerre dure. Avec elle vient la lassitude, renforcée par une ligne de front qui bouge peu : l'Ukraine tient sa position défensive, les offensives russes grignotent peu de terrain.

La Russie vient de prendre la ville d'Avdiivka, dans l'est du pays, après des mois d'efforts où les forces ukrainienne se sont efforcées de tenir.

Il faudrait environ 500 000 soldats en plus pour que la situation se débloque, selon l'état-major de l'armée ukrainienne. L'armée compte actuellement 1,1 million de combattants.

Sur le terrain, certains gardent espoir de non seulement ne pas céder de terrain à l'agresseur russe, mais également de retrouver les frontières de 1991, en récupérant le Donbass et la Crimée.

"La tâche est ambitieuse et, malheureusement, sans mobilisation supplémentaire, sans nouveaux frères, nous n'y parviendrons pas", déplore Yurii, un Commandant l'artillerie.

L'échec de la contre-offensive de l'été dernier, couplé à la baisse des aides occidentales, ne favorisent pas l'optimisme.

Renforcement de la mobilisation ?

Les Ukrainiens de 18 à 60 ans sont censés ne pas quitter le territoire, car ils peuvent être appelés si l'armée professionnelle et les volontaires viennent à manquer. Ces derniers se faisant moins nombreux, l'armée est de plus en plus contrainte de procéder à la mobilisation de cette réserve de citoyens, parmi ceux âgés de 27 ans et plus.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky voudrait pouvoir donner congé à des conscrits qui n'ont pas été démobilisés depuis le début de la guerre il y a deux ans. Sur le terrain, de nombreux soldats s'épuisent.

Pour cela, le but des autorités est donc d'encourager la mobilisation, notamment via un ensemble de loi que le Parlement votera début mars.

Volodymy Zelensly a récemment regretté certains cas de mobilisations forcées. Certain passage de la future loi pourraient y ressembler, et font débat parmi les députés, notamment sur le fait de permettre à la police d'emmener de force les récalcitrants se faire enrôler dans les centres de recrutement de l'armée.