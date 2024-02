L'Union européenne a décidé mercredi de frapper la Russie d'une nouvelle série de sanctions qui, pour la première fois, visent aussi des entreprises de Chine continentale soupçonnées d'aider le Kremlin à se procurer des produits interdits.

Le nouveau train de sanctions adoptées ce mercredi par l'Union européenne contre Moscou met fortement l'accent sur la lutte contre le contournement des sanctions précédentes et visent cette fois des entreprises du monde entier accusées de fournir à la Russie des technologies de pointe et des biens militaires fabriqués dans l'UE.

Des entreprises turques et nord-coréennes ont également été inscrites sur la liste noire.

L'Union avait déjà tenté de sanctionner une poignée d'entités basées en Chine continentale, mais les plaintes de fonctionnaires de Pékin et les réserves de certains États membres avaient empêché cette mesure. Les liens de plus en plus étroits entre la Russie et la Chine ont finalement poussé les diplomates de Bruxelles à faire une seconde tentative.

Les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau record de plus de 240 milliards de dollars (213 milliards d'euros) en 2023, selon les chiffres des douanes du gouvernement chinois. Ce chiffre dépasse largement l'objectif de 200 milliards de dollars fixé par les deux pays.

Le 13e paquet de sanctions de l'UE depuis février 2022, vise également les institutions gérées par la Russie qui rééduquent les enfants enlevés en Ukraine. Ces enlèvements présumés ont déclenché un mandat d'arrêt à l'encontre du président Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, qui considère l'accusation comme un crime de guerre.

L'approbation du paquet a été délibérément programmée pour coïncider avec le deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine. Le processus a été ralenti par la Hongrie, qui souhaitait empêcher toute restriction concernant Rosatom, le monopole nucléaire russe.

Rosatom est le principal contractant dans l'expansion de la centrale nucléaire de Paks, qui fournit plus de 50 % de l'électricité hongroise.

Malgré ce petit accroc, les sanctions ont été approuvées trois jours avant l'échéance symbolique que s'était imposée la Hongrie pour marquer les deux ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, contrairement à l'année dernière où l'Union européenne avait failli rater cette étape.

Le dernier train de mesures est presque entièrement axé sur la répression de l'évasion des sanctions, un phénomène omniprésent qui a été comparé à un jeu de cartes : dès qu'une faille est comblée, une autre apparaît.

La Chine, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Kirghizstan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Serbie et l'Arménie sont dans le collimateur de l'UE depuis des mois, et l'envoyé spécial David O'Sullivan se déplace d'un pays à l'autre pour tenter de convaincre ces gouvernements d'en faire plus.

"Je pense que nous devons être réalistes", a déclaré M. O'Sullivan à Euronews en décembre, "il y aura toujours un certain degré de contournement. Il y a de l'argent à gagner."

L'année dernière, l'UE a introduit un outil anti-contournement qui permet à l'Union de restreindre certains flux commerciaux avec des pays dans leur ensemble, plutôt qu'avec des entreprises spécifiques. Cet instrument est considéré comme un dernier recours et son activation dépend de l'approbation unanime des États membres, une barre qui est devenue de plus en plus difficile à atteindre.