La Pologne garantit des livraisons militaires à l'Ukraine

Par Somaya Aqad, Euronews

Depuis plusieurs semaines des passages frontaliers à l’Ukraine sont bloqués par les agriculteurs polonais, qui réclament un embargo total sur les produits alimentaires ukrainiens. Kyiv craint que ces blocages impactent les livraisons d’armes, qui transitent par ses routes.

Ce jeudi, les agriculteurs tchèques se sont joints aux manifestations des pays d'Europe centrale et orientale. Les agriculteurs se sont rendus dans les grandes villes et aux frontières avec la Slovaquie, la Pologne et l'Allemagne.

Pour protester contre la politique agraire de l'Union européenne et réclamer des subventions plus élevées à la suite de l'afflux de marchandises en provenance d'Ukraine sur le marché européen.

Suite aux manifestations à la frontière polono-ukrainienne, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré, que les transports d'armes vers l'Ukraine ne risquent pas d'être bloqués.

Il a ajouté que les voies et les routes par lesquelles les armes et les munitions sont acheminées vers l'Ukraine seront incluses dans la liste des infrastructures critiques.

"Je ne relâche pas mes efforts pour garantir les intérêts des agriculteurs polonais. Bienentendu, la situation n'est pas simple pour la plupart de nos partenaires occidentaux. Il s'agit aussi bien de l'Europe que des Etats-Unis. L'aide à l'Ukraine a également cette dimension commerciale et financière, mais c'est la Pologne qui est la plus touchée à cet égard et les producteurs agricoles polonais".

M. Tusk a également indiqué que les gouvernements polonais et ukrainien allaient se rencontrer à Varsovie le 28 mars pour aborder tous les problèmes liés aux céréales et aux produits agricoles en provenance d'Ukraine et à l'aide militaire.

Il a indiqué qu'il était en contact permanent avec les institutions européennes et Kyiv pour trouver des solutions au problème des produits agricoles ukrainiens sur les marchés européens.

Les agriculteurs polonais restent mobilisés jusqu’à l’obtention du retrait de la Pologne du pacte vert et la mise en place d’un embargo sur les produits alimentaires ukrainiens.