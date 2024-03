Où, en Europe, la liberté des médias est-elle la plus faible ?

Par Euronews

Si le nombre de menaces graves a légèrement diminué par rapport à l'année précédente, les journalistes ont continué à être intimidés, surveillés, attaqués et emprisonnés en 2023.

La sécurité et la liberté des journalistes en Europe suscitent de plus en plus d'inquiétudes.

Si, dans des pays comme le Bélarus et la Russie, des membres de médias ont été illégalement espionnés, ont fait l'objet de poursuites judiciaires abusives ou ont été placés en détention, des problèmes se posent également à l'Ouest.

C'est ce qui ressort du rapport annuel du Conseil de l'Europe publié le 5 mars 2024.

Malgré une baisse significative du nombre de journalistes tués en Europe en 2023, par rapport à l'année précédente, les menaces auxquelles sont confrontés les médias dans les 46 États membres du Conseil de l'Europe se diversifient, ce qui complique la tâche des journalistes.

Le rapport, intitulé "La liberté de la presse en Europe : il est temps d'inverser la tendance", évalue les principaux problèmes qui compromettent la liberté de la presse.

Il s'agit notamment de menaces, d'intimidations, de détentions, de législations restrictives, de poursuites judiciaires abusives et d'attaques contre les médias de service public.

L'étude a révélé que, sur un total de 285 alertes concernant des menaces et des attaques graves contre la liberté des médias sur le continent, près de 15 % provenaient de la seule Russie. Le pays continue de persécuter les journalistes qui ont critiqué la ligne du Kremlin, y compris ceux qui ont fui à l'étranger.

Selon les auteurs du rapport, la menace d'une violence de type mafieux "plane actuellement comme un nuage sombre au-dessus des journalistes spécialisés dans la criminalité", en particulier ceux qui enquêtent sur le trafic de drogue.

Menaces en Europe : les chiffres

Les menaces auxquelles sont confrontés les journalistes en Europe vont de l'agression physique à la mort, en passant par la détention, la surveillance illégale, le dénigrement des médias par les hommes politiques et les muselières imposées par le gouvernement.

En 2023, la sécurité physique des journalistes a été fortement menacée par l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. L'année dernière, deux journalistes - Bohdan Bitik et Arman Soldin - ont été tués alors qu'ils couvraient la guerre en Ukraine, tandis que plusieurs autres ont été blessés. Tous deux sont morts lors de frappes russes.

Un autre travailleur pour un média, l'agent de sécurité Pal Kola, a été tué en 2023 lors d'un attentat contre la chaîne de télévision "Top Channel", en Albanie. C'est le seul cas de travailleur des médias tué en dehors d'une zone de guerre.

Au total, 41 alertes ont dénoncé des atteintes à la sécurité physique et à l'intégrité des journalistes en 2023 : 11 provenaient des territoires occupés par la Russie en Ukraine, quatre de France, quatre de Turquie, trois d'Italie, et trois de Serbie.

La détention reste une sanction courante pour les journalistes qui critiquent les dirigeants de leur pays, en particulier en Russie et au Bélarus.

À la fin de l'année 2023, 59 journalistes étaient emprisonnés dans des pays d'Europe, y compris dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. 65 étaient détenus en Russie et au Bélarus.

Au moins 18 journalistes ont été détenus, l'année dernière, en Turquie, tandis que la Pologne et le Royaume-Uni en ont détenu un chacun (respectivement Pablo Gonzales et Julian Assange).

Voici les pays qui ont signalé des menaces à l'encontre de journalistes en 2023 : Bélarus (42), Fédération de Russie (39), Turquie (27), Ukraine (24), France (19), Italie (16), Pologne (12), Serbie (11), Azerbaïdjan (10), Grèce (9), Albanie (6), Espagne (6), Royaume-Uni (5), Slovaquie (5), Géorgie (5), Bosnie-Herzégovine (5), Bulgarie (5), Arménie (4), Croatie (4), Allemagne (4), Pays-Bas (4), Moldavie (4), Belgique (3), République Tchèque (3), Finlande (3), Autriche (2), Hongrie (2), Danemark (1), Irlande (1), Lettonie (1), Malte (1), Portugal (1), Roumanie (1).

Depuis le début de l'année, il y a déjà eu 27 alertes sur des menaces contre des journalistes en Europe, la plupart en Ukraine (7), en Turquie (6), dans la Fédération de Russie (4), et au Portugal (3).

Impunité pour les meurtres de journalistes

Le rapport du Conseil de l'Europe souligne, également, qu'à la fin de l'année 2023, il y avait encore 30 cas d'impunité pour les meurtres de 49 journalistes et travailleurs des médias.

Les dossiers restent ouverts à ce jour.

Selon le rapport du Conseil de l'Europe, l'impunité pour les meurtres de journalistes - lorsque les enquêteurs et les procureurs n'ont pas réussi à trouver les coupables et à obtenir une condamnation - est toujours la norme.

En novembre 2023, un ancien officier de police russe condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans l'assassinat, en 2006, de la journaliste Anna Politkovskaïa, journaliste critique de Vladimir Poutine, a été gracié par décret présidentiel après avoir achevé un contrat militaire de six mois de combat en Ukraine.