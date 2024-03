Transnistrie : la Moldavie convoque l'ambassadeur de Russie

Par Euronews

La Moldavie a convoqué l’ambassadeur russe dans le pays, pour protester contre la décision de Moscou d’ouvrir plusieurs bureaux de vote en Transnistrie, à l’occasion de la présidentielle russe.

À l’approche des élections présidentielles en Russie, Moscou a décidé d’ouvrir plusieurs bureaux de vote dans la région séparatiste de Transnistrie. La décision a suscité la colère des autorités moldaves, qui, ce mardi, ont convoqué l’ambassadeur de Russie.

"L'État moldave agit là où il peut contrôler l'environnement et ne tolérera donc pas de violations sur le territoire contrôlé par les autorités constitutionnelles. Comme je l'ai déjà dit, la note de protestation a été remise à l'ambassadeur Vasnetsov. Et, je le répète, chacun doit respecter l'État moldave et donc les citoyens de la République de Moldavie", a déclaré Romanian Dorin Recean, Premier ministre de Moldavie.

L’ambassadeur russe affirme que cette décision a été prise à la demande de la Transnistrie.

"De nombreuses demandes ont été adressées à la Commission électorale centrale de la Fédération de Russie, au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ainsi qu'à l'ambassade. Les gens ont demandé à exercer leur droit de vote légal", a déclaré Oleg Vasnetsov, ambassadeur de Russie en Moldavie.

Le 17 mars, principal jour du scrutin, six bureaux de vote ouvriront en Transnistrie pour les 200 000 citoyens russes qui résident dans cette région. Le désaccord entre Moscou et Chisinau porte sur le nombre de ces bureaux de vote. La Moldavie n’en souhaitait qu’un : à l’intérieur de la mission diplomatique russe.

Cet incident intervient dans un contexte tendu entre les deux pays. Il y a quelques jours, les autorités de Transnistrie ont demandé la protection de la Russie face à la Moldavie.