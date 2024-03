L'AIEA a donné son feu vert à la poursuite des rejets d'eaux usées radioactives à Fukushima

Par Somaya Aqad, AP

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré, que le rejet des eaux usées radioactives était conforme aux normes internationales.

PUBLICITÉ

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré aux représentants japonais lors d'une réunion à Fukushima que le déversement des eaux usées radioactives traitées dans la centrale nucléaire en ruine était conforme aux normes de sécurité.

Il a rejoint des responsables locaux et des représentants de groupes de pêcheurs et d'entreprises et les a rassurés sur le fait que les rejets sont effectués "s_ans impact sur l'environnement, l'eau, les poissons et les sédiments"._

M. Grossi, qui est arrivé au Japon mardi, s'est rendu à Fukushima pour la première fois depuis le début des rejets d'eau traitée en août.

Lors de sa visite de l'installation de rejet et d'échantillonnage mercredi, M. Grossi était escorté par Tomoaki Kobayakawa, président de l'exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings.

Il avait visité la centrale pour la dernière fois en juillet, après la publication d'un rapport de l'AIEA prévoyant que les rejets n'auraient qu'un impact négligeable.

Un rapport détaillé de l'AIEA a ensuite conclu que les rejets respectaient les normes de sécurité internationales.

La catastrophe de 2011 a endommagé l'alimentation électrique de la centrale de Fukushima et les fonctions de refroidissement des réacteurs, provoquant la fusion de trois réacteurs et l'accumulation de grandes quantités d'eaux usées radioactives.

Après plus d'une décennie de travaux d'assainissement, l'usine a commencé à rejeter l'eau après l'avoir traitée et diluée avec de grandes quantités d'eau de mer le 24 août, entamant ainsi un processus qui devrait durer des décennies.

Les rejets ont suscité l'opposition des groupes de pêcheurs et des pays voisins, notamment la Chine, qui a interdit toutes les importations de fruits de mer japonais immédiatement après le début des rejets.

Bien que l'on ait craint que les rejets d'eau ne nuisent davantage à l'industrie de la pêche de Fukushima, durement touchée, ils n'ont pas entaché sa réputation sur le plan national. L'interdiction par la Chine des produits de la mer japonais a surtout touché les exportateurs de coquilles Saint-Jacques de Hokkaido.

Tokyo a affecté un fonds de plus de 100 milliards de yens (680 millions de dollars) à l'indemnisation et à d'autres mesures de soutien, notamment pour aider à trouver d'autres destinations d'exportations.