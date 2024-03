Les Russes commencent à voter dans une élection verrouillée

Par euronews

Le vote devrait sans surprise donner un cinquième mandat à Vladimir Poutine, 71 ans, qui resterait à la tête du pays jusqu'en 2030.

PUBLICITÉ

Les premiers bureaux de vote ont ouvert dans les régions les plus orientales de la Russie, la Tchoukotka et le Kamtchatka, à 8 heures du matin, heure locale. Le scrutin a également lieu dans les territoires occupés d’Ukraine, où les habitants sont appelés à "voter" alors que les listes électorales ne sont pas à jour et qu'ils vivent sous la menace d’hommes armés.

La guerre de Moscou contre son voisin entre dans sa troisième année. La Russie a l'avantage sur le champ de bataille mais Kyiv a montré cette semaine sa capacité à attaquer le territoire russe en profondeur, à l'aide de drones, et à la frontière, avec des incursions armées.

Vladimir Poutine brigue un cinquième mandat pratiquement sans opposition. Ses opposants politiques sont soit en prison, soit en exil à l'étranger, et le plus féroce d'entre eux, Alexei Navalny, est désormais mort. Les trois autres candidats en lice appartiennent à une opposition fictive qui suit la ligne du Kremlin.

Les observateurs ne s'attendent pas à ce que les élections soient libres et équitables. Outre le fait que les électeurs n'ont eu que peu de choix, les possibilités de contrôle indépendant sont très limitées. Le fait que le vote se déroule sur trois jours et l'opacité du vote électronique permettront au pouvoir de truquer les résultats.

Selon les résultats officiels, lors du dernier scrutin de 2018, le président russe avait avait obtenu 77,53 % des suffrages.