L'UE va imposer des droits de douane sur les importations de céréales russes

L'UE se prépare à imposer des droits de douane sur les importations de céréales en provenance de Russie et du Bélarus.

L'Union européenne se prépare à imposer des droits de douane sur les importations de céréales en provenance de Russie et du Bélarus afin d'apaiser les agriculteurs et certains Etats membres, a rapporté le Financial Times mardi, citant des sources proches du dossier.

Selon le Financial Times, la Commission européenne devrait imposer dans les prochains jours un droit de 95 euros par tonne sur les céréales en provenance de Russie et de Biélorussie. Des droits de 50% seraient également imposés sur les graines oléagineuses et les produits dérivés.

Cette décision intervient alors que les agriculteurs de l'UE appellent à des modifications des restrictions qui leur sont imposées par le Pacte vert européen pour lutter contre le changement climatique, et à la réimposition des droits de douane sur les importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine supprimés après le début de l'invasion russe en 2022.

Les agriculteurs des pays voisins, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, tous membres de l'UE, affirment que cette mesure a fait baisser leurs prix.

"Pas leur place en Europe"

Mardi 19 mars, le ministre tchèque de l'Agriculture, Marek Výborný, a annoncé que Prague proposerait d'interdire l'importation de céréales russes et bélarusses dans l'UE.

"Les produits russes ou bélarusses n'ont pas leur place en Europe. Je ne vois aucune raison pour laquelle les céréales russes devraient se trouver en Europe. Je suis convaincu que personne ne devrait soutenir un agresseur en lui achetant des céréales. C'est ce que je défendrai au sein de l'UE" a déclaré Marek Výborný à la télévision publique tchèque.

La Lettonie a déjà introduit une interdiction commerciale temporaire unilatérale sur les importations agricoles russes.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a également appelé à une interdiction européenne des importations de produits agricoles russes et bélarusses. Le 7 mars,le Sejm polonais a adopté une résolution appelant à des sanctions sur les importations de ces produits.

Entre-temps, l'étude "Graine du désaccord : analyse des protestations agraires" menée par l'Institut polonais indépendant des finances publiques (IPF) affirme que l'importation de produits agricoles ukrainiens en Pologne n'est pas la principale cause des problèmes économiques des agriculteurs polonais.

Pourtant, les agriculteurs polonais préparent une nouvelle grève nationale avec des barrages routiers le 20 mars.

Côté russe, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a commenté cette proposition de l'UE : "nous avons vu ces rapports. Nous devons analyser dans quelle mesure et dans quels délais cela sera mis en œuvre et si cela sera effectivement mis en œuvre. Ensuite, bien sûr, nous tirerons quelques conclusions".