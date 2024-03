Défense antiaérienne : la pénurie de missiles pénalise l'Ukraine

Par Sasha Vakulina (adapté de l'anglais)

Les bombardements massifs dévastateurs et meurtriers survenus en Ukraine ces dernières heures démontrent la faiblesse de la défense antiaérienne ukrainienne,faute de munitions.

La Russie a lancé une autre attaque de drones et de missiles à grande échelle contre des villes ukrainiennes dans la nuit du 22 mars, ciblant Kharkiv, Zaporijjiia et Kryvyi Rih. Ces attaques ont visé principalement des infrastructures énergétiques.

Des raids ont également été signalés dans les oblasts de Khmelnytskyi, Odessa, Mykolaiv, Vinnytsia, Kirovohrad, Lviv, Sumy, Poltava et Ivano-Frankivsk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les missiles Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne fournis par l'Occident pouvaient abattre les missiles balistiques russes, mais il a souligné que l'Ukraine ne disposait pas actuellement de suffisamment de ces systèmes pour couvrir d'autres régions du pays.

Dans sa dernière évaluation, l'Institut pour l'étude de la guerre déclare que l'Ukraine a déjà dû prendre des décisions difficiles concernant le placement de ses systèmes de défense aérienne limités dans les zones arrière et de première ligne, et les forces russes ont récemment déployé des efforts pour mettre à rude épreuve les défenses aériennes ukrainiennes à la fois dans les zones arrière peuplées et le long des lignes de front. la ligne de front.

La pénurie de missiles de défense aérienne ukrainiens continuera probablement à limiter la capacité de l’Ukraine à contester l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine occupée et à menacer les avions tactiques russes qui mènent des frappes de bombes planées de routine.

Les forces russes étendent également leur utilisation de l’aviation tactique, des drones et des systèmes de guerre électronique en Ukraine pour préparer et soutenir les assauts, tout en menant des tirs d’artillerie dépassant les tirs de l’artillerie ukrainienne dans un rapport allant jusqu’à dix pour un.