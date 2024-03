Le Sénat américain adopte un plan de financement pour éviter un shutdown

Par Euronews avec AP

La mesure était attendue depuis longtemps, près de six mois après le début de l'exercice budgétaire.

Le Sénat américain a adopté un plan de financement de 1 200 milliards de dollars aux premières heures de la matinée samedi, une mesure attendue depuis longtemps, près de six mois après le début de l'exercice budgétaire, qui repousse à l'automne toute menace de shutdown. Le projet de loi doit maintenant être signé par le président Joe Biden.

Le vote a eu lieu par 74 voix contre 24. La Maison-Blanche a toutefois publié un avis peu après l'expiration du délai pour annoncer que le Bureau de la gestion et du budget avait cessé les préparatifs en vue d'une fermeture parce qu'il était certain que le Congrès adopterait le projet de loi et que le président le signerait samedi.

"Étant donné que les obligations liées aux fonds fédéraux sont engagées et suivies quotidiennement, les agences ne fermeront pas leurs portes et pourront poursuivre leurs activités normales", a indiqué la Maison-Blanche dans son communiqué.

La perspective d'un shutdown à court terme avait semblé s'accroître vendredi soir après que les républicains et les démocrates se soient affrontés sur les amendements proposés au projet de loi. Tout amendement adopté aurait renvoyé la loi à la Chambre des représentants, qui avait déjà quitté la ville pour des vacances de deux semaines.

Mais peu avant minuit, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a annoncé une avancée.

"La journée a été longue et difficile, mais nous venons de parvenir à un accord pour achever le financement du gouvernement", a déclaré M. Schumer. "C'est une bonne chose pour le pays que nous soyons parvenus à cet accord bipartisan. Cela n'a pas été facile, mais ce soir, notre persévérance en a valu la peine."

Alors que le Congrès a déjà approuvé des crédits pour le ministère des Anciens combattants, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture et d'autres agences, le projet de loi approuvé cette semaine est beaucoup plus important, puisqu'il prévoit le financement des ministères de la Défense, de la Sécurité intérieure et de l'État, ainsi que d'autres aspects de l'administration publique.