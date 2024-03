Par euronews avec AP

Après plusieurs tentatives infructueuses, ce lundi, le Conseil de sécurité des Nations unies est enfin parvenu à adopter une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza pendant le Ramadan, sa première exigence de mettre fin aux combats.

PUBLICITÉ

Malgré l'abstention des États-Unis, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est finalement résolu a adopter une résolution, qui exige également la libération de tous les otages capturés lors de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël. Pour autant, la mesure ne lie pas cette exigence au cessez-le-feu pendant le Ramadan, qui se termine le 9 avril.

Le vote intervient après que la Russie et la Chine ont opposé vendredi leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis qui aurait soutenu "n cessez-le-feu immédiat et durable" dans le conflit israélo-Hamas.

Les États-Unis ont averti que la résolution approuvée lundi pourrait nuire aux négociations visant à mettre un terme aux hostilités entre les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, soulevant la possibilité d'un nouveau veto, cette fois de la part des Américains.

La résolution, présentée par les 10 membres élus du Conseil, a été soutenue par la Russie, la Chine et le Groupe arabe des 22 nations aux Nations unies.

Un communiqué publié vendredi soir par le Groupe arabe avait appelé les 15 membres du Conseil "à agir avec unité et urgence" et à voter pour la résolution "pour mettre fin à l’effusion de sang, préserver des vies humaines et éviter de nouvelles souffrances et destructions humaines".

"Il est grand temps de parvenir à un cessez-le-feu", avait déclaré le Groupe arabe.

Comme le Ramadan se termine le mois prochain, la demande de cessez-le-feu ne durerait que deux semaines, même si le projet indique que la pause dans les combats devrait conduire "à un cessez-le-feu permanent et durable".