"La Russie est une société sans citoyens et sans attentes"

"Vladimir Poutine est presque le seul dictateur à avoir réussi à construire une prison dont la plupart des détenus ne veulent même pas sortir, et encore moins se révolter". Entretien avec Vladislav Inozemtsev, conseiller à l'Institut MEMRI de Washington.

Euronews s'est entretenu avec Vladislav Inozemtsev, économiste et politologue de renom, actuellement conseiller spécial pour le projet d'étude des médias russes à l'Institut MEMRI de Washington.

Euronews : Après les prochaines élections présidentielles en Russie, deux ans après la guerre avec l'Ukraine et l'imposition de sanctions, comment caractériseriez-vous la situation politique intérieure en Russie ?

Vladislav Inozemtsev : Il y a presque quatorze ans, à la demande de mes collègues français, j'ai écrit une chronique sur pratiquement le même sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Je décrivais la situation comme "une société sans citoyens" et, à la question de savoir ce que l'on pouvait en attendre, je répondais : rien. Et si beaucoup m'ont reproché cette approche lorsque des dizaines de milliers de Russes ont bien défilé sur la place Bolotnaïa, il me semble aujourd'hui que, dans l'ensemble, j'avais raison, et lorsque je recevrai des questions similaires, j'y répondrai exactement de la même manière.

La société russe de 2024 est une société morte du point de vue d'un analyste politique. Elle n'est pas étrangère à l'empathie, même si, pendant de nombreuses années, les autorités ont habilement attisé la haine des gens les uns envers les autres pour divers motifs (y compris même les différences ethniques et de genre) et encouragé la violence, y compris la violence domestique. Bien entendu, les processus habituels de toute société s'y déroulent : économiques, sociaux, démographiques...

Euronews: Et le processus politique ?

**Vladislav Inozemtsev :**- Non, il n'y a rien de politique aujourd'hui. Cet Etat est la plus grande réussite de Vladimir Poutine, qui est presque le seul dictateur à avoir réussi à construire une prison dont la plupart des prisonniers ne veulent même pas sortir, et encore moins se révolter. Les raisons en sont banales, mais en même temps incompréhensibles pour l'Européen moyen. Pour la première fois au cours des vingt dernières années, les Russes ont commencé à vivre une vie relativement normale par rapport à ce qu'ils ont connu auparavant : ils ont acquis un nombre important de libertés personnelles (y compris la liberté de mouvement et les droits de propriété) et d'opportunités, dont la plupart n'ont même pas l'intention de se servir (de l'accès à une variété d'informations aux voyages à l'étranger). La politique est devenue l'une de ces opportunités inutiles pour eux dans les années 2000 - et, voyant cela, le Kremlin s'est empressé de priver les gens de leur liberté la plus sous-estimée.

Euronews : Qu'est-ce que les élections actuelles ont montré ?

**_Vladislav Inozemtsev : _**Les "élections" présidentielles l'ont montré de manière flagrante. Elles étaient bien sûr totalement truquées, mais la question n'est pas de savoir dans quelle mesure, mais de constater que cela n'a provoqué aucune réaction de la part de l'opinion publique. Je ne parle même pas du fait que personne dans les grandes villes n'est allé sur la place publique lorsqu'il a entendu parler des 87 % de votes prétendument exprimés en faveur de Vladimir Poutine. Mais même les documents des médias d'opposition concernant les falsifications n'ont pas attiré beaucoup d'attention pour la première fois. La mort très opportune d'Alexeï Navalny a mis en évidence le fait qu'il ne reste plus en Russie un seul opposant au régime qui soit connu du grand public, et qu'aucun des opposants qui ont émigré à l'étranger n'a la moindre chance de changer la société russe. De plus, maintenant que la plupart de ces dissidents sont favorables à la défaite de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine, ils ne sont plus considérés en Russie comme de simples fugitifs, mais comme des traîtres.

Euronews : En même temps, on ne peut pas dire que les Russes acceptent avec enthousiasme toutes les décisions des autorités ! Des centaines de milliers de personnes ont quitté le pays à cause de la mobilisation.

Vladislav Inozemtsev: La société russe est certainement mécontente. Elle est mécontente de la guerre et des risques de mobilisation (qui ont récemment augmenté). Elle est mécontente des mensonges du gouvernement et de son inamovibilité. Elle est mécontente de la corruption et de la sélection négative du personnel qui fleurissent dans les structures de l'État. Et, bien sûr, de la hausse des prix, du remplacement des produits importés de qualité par des produits artisanaux chinois et de bien d'autres choses encore.

Toutefois, l'essentiel est que ce mécontentement ne se transforme pas en protestation, et la raison en est le caractère non soviétique de la société russe. Les Russes sont des marchands, ils accordent de l'importance à la richesse et à la propriété - et s'exprimer contre les autorités n'est pas tant passible de prison que de privation du mode de vie habituel, de perte d'emploi, de blocage de comptes, d'amendes de plusieurs millions de dollars ou de fuite du pays. Vladimir Poutine a donné aux gens la prospérité et leur a permis de faire des affaires. Mais il a créé tant de menaces à cette prospérité que peu de gens se risqueront à "sortir du cadre". Je dirais même que la grande majorité des Russes actifs aujourd'hui perdraient beaucoup plus de l'effondrement du système de Vladimir Poutine qu'ils n'en gagneraient, et c'est là le pilier le plus important du régime. La conscience en Russie a été échangée contre du profit, et il n'y a pas de marché inversé.

Euronews : Nous pouvons donc parler de durabilité économique même dans ces conditions difficiles, ou est-ce un mythe ?

Vladislav Inozemtsev: Tout ce qui précède explique la durabilité économique. Dans ce pays, que les experts occidentaux considèrent par pure ineptie comme une économie d'État, il y a des centaines de milliers d'entreprises et environ 10 millions de citoyens indépendants qui sont prêts à faire tout ce qui est possible pour assurer la survie de leurs entreprises, grandes et petites. C'est pourquoi les chaînes de production et de distribution qui avaient été démantelées par les sanctions ont été rapidement rétablies et, malgré la baisse rapide des revenus des entreprises publiques de gaz et de pétrole, le résultat financier total équilibré du secteur des entreprises représentait 19,5 % du PIB en 2023, soit près de deux fois plus qu'aux États-Unis, où l'économie est libérale et où règne l'État de droit (10,4 %).

Certes, la guerre et les sanctions ont entraîné un ralentissement de la croissance économique en Russie (avec le départ des entreprises occidentales), mais celle-ci n'a pas cessé. Au cours des trois à cinq prochaines années, Vladimir Poutine ne prévoit aucun problème de financement de la guerre ou du complexe militaro-industriel, ainsi que de la plupart des programmes sociaux. L'Occident a créé en Russie une économie qui résiste aux chocs extérieurs. Elle n'est peut-être pas aussi puissante que celle qu'il a développée en Chine en lui ouvrant ses marchés, mais elle est tout de même assez performante.

Euronews : Que reste-t-il aux Russes mécontents ?

**Vladislav Inozemtsev :**La seule possibilité de "montrer le majeur au Kremlin" qui s'offre aux Russes mécontents est l'émigration. Jusqu'à présent, cela arrangeait même le Kremlin : plus les mécontents quittent le pays, plus la masse restante s'avère monolithique. Cependant, les résultats de 2022 ont changé laperception de ce qui se passait à bien des égards : même les hauts fonctionnaires ont reconnu que le manque de personnel était devenu le principal problème économique (et pas du tout la réduction des exportations de pétrole et de gaz). De plus, comme on le voit maintenant, l'afflux incontrôlé de migrants n'apporte pas seulement la joie aux entrepreneurs qui les embauchent pour quelques centimes, mais aussi la misère à ceux qui font face à leur lutte contre les "infidèles".

Euronews : Faites-vous référence à l'attentat terroriste dans la salle de concert Crocus City ?

**Vladislav Inozemtsev :**L'attaque terroriste de la semaine dernière à Moscou, après une longue interruption, nous rappelle que l'époque où les combattants tchétchènes prenaient des otages et demandaient des négociations est révolue : désormais, les islamistes radicaux sont prêts à tuer sans discuter et les forces de sécurité russes sont prêtes à disparaître de la scène au premier signe de danger.

Euronews : A votre avis, comment l'attaque terroriste du 22 mars va-t-elle impacter les Russes ?

Vladislav Inozemtsev: Il est trop tôt pour parler des conséquences. Mais à mon avis, dans un avenir proche, le Kremlin va essayer de l'oublier plutôt que d'utiliser l'attentat pour "serrer la vis". En fait, il n'y a nulle part où serrer la vis et, en outre, lancer une nouvelle guerre contre le terrorisme à grande échelle signifierait, d'une part, signer l'échec de la précédente et, d'autre part, détourner l'attention de la campagne en Ukraine, qui est devenue pour Vladimir Poutine l'œuvre de sa vie. Par conséquent, le dictateur russe ne parle pas aujourd'hui de la sécurité de ses sujets, mais du fait que toutes les forces et les ressources doivent être subordonnées à la réalisation des objectifs fixés en ce qui concerne l'Ukraine. Et son porte-parole lève le tabou sur l'utilisation du mot "guerre", pour la seule utilisation duquel des centaines de Russes ont longtemps été soumis à des sanctions au moins administratives.

Euronews : La cible est donc toujours l'Ukraine ?

Vladislav Inozemtsev : Je dirais que dans un avenir proche, nous assisterons à une intensification des forces russes en Ukraine - et peut-être même à une nouvelle mobilisation, afin de terminer la guerre sur un front tout en menaçant de la commencer sur l'autre. Bien que l'attaque terroriste à Moscou semble être un événement isolé et presque accidentel, sa répétition pourrait avoir une importance inestimable, car quelques tragédies de ce type pourraient être bien plus efficaces pour convaincre les Russes de la fausseté des politiques de leur gouvernement que des millions d'heures d'interviews d'opposants expatriés sur YouTube et des centaines d'exposés de la FBC.

Les perspectives du régime russe dépendent désormais principalement de forces extérieures plutôt que de dynamiques internes. L'Ukraine reste un acteur extrêmement important : ses succès sur la ligne de front et la libération des territoires capturés pourraient considérablement ébranler la stabilité du régime, même s'il est peu probable qu'ils conduisent à son effondrement, comme l'espèrent les activistes de l'opposition russe.

Euronews : Quel est le rôle des pays occidentaux dans cette affaire ?

Vladislav Inozemtsev: L'Occident collectif, s'il trouve la force de construire une stratégie sérieuse pour contenir la Russie, lui imposer une nouvelle course aux armements, rompre les liens entre Moscou et Pékin, et ouvrir à Kyiv la perspective rapide d'une intégration à l'UE et à l'OTAN, peut aussi jouer un rôle important. Enfin, les mêmes islamistes, qui ont des millions de partisans potentiels en Russie, les transformant en "cinquième colonne", pourraient provoquer une scission dans la société russe et entraîner un grave effondrement de l'économie, car l'impact des migrants sur la plupart de ses industries est important. Chacun de ces facteurs de déstabilisation peut ou non fonctionner si, par exemple, les politiciens occidentaux choisissent de persuader Kyiv de signer un cessez-le-feu et si les services de sécurité russes se consacrent aux affaires plutôt qu'à leur propre enrichissement.

Euronews : Tournons-nous vers l'avenir. Combien de temps pensez-vous que Poutine puisse rester au pouvoir dans ces conditions ?

Vladislav Inozemtsev :En 2013, j'ai écrit qu'il n'y avait pas de "bifurcation" en Russie avant 2024, et que Vladimir Poutine avait toutes les chances de rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Je ne change pas non plus cette prédiction : jusqu'à présent, le maître du Kremlin ne fait face à aucune menace sérieuse, et la stabilité de l'économie russe ainsi que l'indifférence de la société russe sont bien plus élevées qu'on ne le pensait. Le seul instrument de déstabilisation que j'ai envisagé et que j'envisage toujours est le conflit au sein des élites russes - mais il a été pratiquement retiré de l'ordre du jour par le monde occidental lui-même en imposant des sanctions uniformes contre tous les membres importants des groupes d'élite. La Russie est ainsi devenue le seul endroit où ils peuvent vivre, et tous, quelle que soit l'opinion que l'on a de Vladimir Poutine, n'ont été que des compagnons de route. Il me semble donc que les chances d'ébranler le régime sont plutôt minces et que l'Occident devra coexister avec lui jusqu'au début des années 2030. La stratégie et la tactique de cette coexistence n'est plus une question pour moi, mais pour les politiciens européens.