O.J. Simpson, ex-star du foot américain acquitté lors du "procès du siècle", est mort

O.J. Simpson avait été accusé d’avoir assassiné son ex-femme Nicole Brown. Sa famille a annoncé son décès à la suite d’un cancer ce jeudi.

Il était l’acteur principal du "procès du siècle" aux Etats-Unis. L’ex-star du foot américain O.J. Simpson est décédé, a annoncé sa famille ce jeudi."Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson a succombé des suites de son combat contre le cancer. Il était entouré de ses enfants et petits-enfants", a écrit sa famille sur X. L’ancienne superstar est mort d’un cancer à l’âge de 76 ans, a annoncé jeudi sa famille.

Lors de son procès en 1996, l’ancien running back vedette de la NFL, reconverti dans le cinéma, avait été acquitté des accusations d’assassinat sur son ancienne épouse Nicole Brown et son ami Ronald Goldman, en 1994. Les débats de ce procès historique avaient captivé le pays et le verdict innocentant O.J. Simpson continue de susciter la controverse, près de 30 ans après.

De star du football américain à icône du petit et grand écran

Orenthal James Simpson est d’abord devenu une star grâce à ses performances sur les terrains de football américain. Placé sous le feu des projecteurs dès ses années universitaires, il explose dans les années 1970 en NFL, la ligue professionnelle américaine. À la fin de sa carrière d’athlète en 1979, son charisme lui permet de se reconvertir comme consultant pour la télévision.

Il réussit également à se faire une place au cinéma, jouant dans des films comme "Capricorn One" ou la trilogie des "Y a-t-il un flic…", ainsi qu’à la télévision, que ce soit dans des séries ou des spots publicitaires.

Acquitté lors du procès

Pour O.J. Simpson, tout bascule le 12 juin 1994. Ce jour-là, son ex-femme Nicole Brown est découverte morte à Los Angeles dans une mare de sang. Ronald Goldman, un ami de Nicole Brown, a lui aussi été sauvagement assassiné. Promettant de se rendre à la police, il choisit finalement de prendre la fuite le 17 juin dans une Ford Bronco blanche.

Devant leur télévision, 95 millions d’Américains suivent en direct la course-poursuite avec les forces de l’ordre. NBC décide même d’interrompre la diffusion de la finale NBA pour couvrir l’événement, qui se termine avec l’arrestation de Simpson.

Pendant neuf mois, le procès d’O.J. Simpson, durant lequel se succèdent les rebondissements, captive les Etats-Unis. Il va diviser l’opinion et raviver les tensions raciales, la communauté noire se montrant convaincue de l’innocence de l’athlète, à l’inverse de la population blanche. Le verdict en constitue l’ultime retournement de situation : il est finalement acquitté. Trois ans plus tard, cet acquittement au pénal ne l’empêche pas d’être reconnu responsable de la mort de Nicole Brown et de Ronald Goldman lors d’un procès civil. Il est condamné à payer plus de 33 millions de dollars à leurs familles, ce qu’il ne fera jamais.

O. J. Simpson a par la suite été reconnu coupable de vol à main armée en 2008 et condamné à 33 ans de prison l’année suivante. Il passera neuf ans dans une prison au Nevada, avant d’être libéré en 2017. En 2021, les mesures de sa liberté conditionnelle sont levées. O.J Simpson est mort libre.