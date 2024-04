A Paris, le chantier de Notre-Dame en bonne voie

Par euronews avec AP

Cinq ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, les travaux de rénovations avancent à grand pas. La réouverture reste programmée pour la fin de l'année.

Cinq ans après l'incendie dévastateur qui a ravagé Notre-Dame de Paris, les visiteurs sont impatients de voir rouvrir l'un des monuments les plus symboliques et les plus anciens de la capitale française. Selon les dernières expertises, la cathédrale sera de nouveau accessible au public à la fin de l'année.

Après l'émoi international suscité par l'effondrement de la célèbre flèche du bâtiment, une vaste levée de fonds a rapidement permis le lancement de travaux d'envergure (quelque 846 millions d'euros de dons ont été collectés).

Depuis, la structure de la cathédrale a été consolidée, sa toiture a été minutieusement reconstituée et une nouvelle flèche re-domine désormais l'édifice.

Quant à l'enquête sur les origines du sinistres, cinq ans plus tard, nul ne sait précisément ce qu'il s'est passé. De nouvelles expertises sont en cours.

Les différentes étapes du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Alexander Turnbull/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"De nouvelles analyses peuvent être réalisées grâce à de nouveaux procédés, car la science est en constante évolution. Et peut-être que de nouvelles recherches apporteront de nouveaux éléments", estime Serge Delhaye, expert en médecine légale des incendies.

Seule certitude à ce stade : les enquêteurs ont exclu la possibilité d'un acte criminel. Les 15 travailleurs interrogés ont été innocentés de tout acte répréhensible.

Selon les autorités françaises, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame avance suffisamment vite pour permettre sa réouverture en fin d'année.