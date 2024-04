Ukraine, Moyen-Orient et économie au menu du sommet de l'UE

Par Euronews

La relance de l'économie, l'Ukraine et le Moyen-Orient au menu des discussions du sommet de l'UE.

Face à l'intensification des bombardements russes ces dernières semaines, les dirigeants de l'Union européenne assurent réfléchir aux moyens de mieux aider l'Ukraine.

À l'ouverture du sommet de Bruxelles, Volodymyr Zelensky a fait la liste des missiles lancés par les Russes sur son pays.

Volodymyr Zelensky appelle les 27 à agir immédiatement, suivre l'exemple de l'aide apportée à Israël et soutenir l'effort de guerre ukrainien.

Charles Michel, président du Conseil européen : "Cela ne concerne pas des mois, mais des jours et des semaines. Il est très important que nous tenions nos promesses. Et je peux vous assurer que toutes les parties prenantes, tous les acteurs, font tout ce qui est possible pour accélérer, pour faire plus d'efforts. S'il est également possible d'utiliser davantage les stocks disponibles, notamment dans le domaine des systèmes de défense aérienne".

Les États membres de l'UE ont également convenu de la nécessité de retenue et de désescalade au Moyen-Orient, ainsi que d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes affamées, et de la libération de tous les otages.

Charles Michel, président du Conseil européen : "Nous appelons toutes les parties à faire preuve du plus grand calme. C'est un signal très clair, et c'est vraiment notre position commune. C'est un signal très clair que nous voulons envoyer".

Déclaration de Shona Murray, Euronews : "Bruxelles est consciente des situations géopolitiques menaçantes en Ukraine et au Moyen-Orient, mais aujourd'hui, elle discutera de quelque chose de plus proche de chez elle : comment revitaliser le marché unique et protéger les économies européennes face à un avenir de tensions prévisibles."