L'Union européenne va "commencer le travail nécessaire" pour frapper l'Iran de sanctions plus lourdes après l'attaque aérienne de samedi contre Israël, a déclaré le chef de la diplomatie européenne.

S'exprimant à l'issue d'une réunion virtuelle exceptionnelle des ministres des affaires étrangères de l'UE mardi, Josep Borrell a déclaré qu'il demanderait à ses services d'étudierla possibilité d'étendre les sanctions existantes de l'UE contre la technologie des drones iraniens.

Le régime de sanctions actuel, établi en juillet 2023 pour punir l'Iran d'avoir aidé la machine de guerre de Vladimir Poutine avec des drones, serait ainsi étendu aux missiles et aux mandataires de l'Iran dans la région.

L'Union étudiera également la possibilité d'inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes, a-t-il déclaré, tout en soulignant qu'une telle mesure serait difficile à prendre étant donné que la branche militaire n'a pas encore été associée à un acte de terrorisme dans l'un des États membres de l'UE.

Les sanctions élargies ont été présentées par "certains États membres" au cours de la réunion, a déclaré M. Borrell, qui s'est toutefois abstenu de confirmer de quelles capitales il s'agissait. La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, et l'Autrichien Alexander Schallenberg ont tous deux appelé à cette mesure plus tôt dans la journée de mardi.

Les ministres des affaires étrangères de l'UE se sont efforcés d'empêcher une nouvelle escalade du conflit qui sévit au Moyen-Orient en appelant toutes les parties à faire preuve de retenue. Les pays de l'UE ont jusqu'à présent réaffirmé leur engagement en faveur de la sécurité d'Israël, tout en exhortant le gouvernement de M. Netanyahu à faire preuve de prudence afin d'éviter que le conflit ne dégénère en guerre totale.

"La région est au bord du gouffre (...) et nous devons nous en éloigner", a déclaré M. Borrell, ajoutant qu'une étape mal calculée dans un bras de fer entre Israël et l'Iran pourrait conduire à une guerre que "personne ne souhaite".

Les sanctions contre les drones iraniens pourraient être "élargies"

L'Union européenne a déjà mis en place une série de sanctions contre le régime iranien, notamment des restrictions commerciales, des interdictions de voyager et des gels d'avoirs.

Certaines de ces sanctions ont été imposées en réponse aux violations des droits de l'homme commises par Téhéran, notamment à la suite de la mort de Mahsa Amini en 2022 aux mains de la police des mœurs iranienne, et à la répression draconienne des manifestants qui s'en est suivie.

Plus récemment, le bloc a établi un nouveau régime pour interdire l'exportation par l'UE de composants critiques utilisés pour fabriquer des drones mortels, également connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV), qui sont ensuite vendus à Moscou pour soutenir ses efforts de guerre en Ukraine.

Ces drones ont également été utilisés samedi lorsque Téhéran a lancé quelque 300 drones et missiles de croisière et balistiques en direction d'Israël, dans le cadre de sa toute première attaque directe contre le territoire israélien.

Cette attaque était une réponse à la récente frappe aérienne d'Israël sur un bâtiment diplomatique iranien dans la capitale syrienne, Damas, qui a coûté la vie à sept membres de la Garde révolutionnaire iranienne, dont deux hauts gradés. Cette attaque a également été condamnée par M. Borrell au nom de l'UE.

M. Borrell a déclaré que les sanctions de l'Union européenne contre les drones iraniens pourraient être étendues dans "deux directions" : d'une part, les missiles seraient inclus au même titre que les drones, bien qu'il n'existe actuellement aucune preuve suggérant que Téhéran fournit à Moscou les projectiles de guerre utilisés lors de sa guerre non provoquée contre l'Ukraine.

Les mandataires de l'Iran dans les pays voisins, tels que les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et le régime syrien, pourraient également être soumis à un régime élargi.

Appels à de nouvelles mesures restrictives

Plus tôt dans la journée de mardi, le ministre israélien des affaires étrangères a écrit à 32 de ses homologues occidentaux, dont les 27 ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, pour leur demander d'imposer des sanctions plus larges au programme de missiles de l'Iran et d'inscrire les Gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes.

"L'Iran doit être arrêté maintenant, avant qu'il ne soit trop tard", a déclaré le ministre Israël Katz sur le réseau social X, décrivant son initiative comme une "offensive diplomatique contre l'Iran".

M. Borrell a déclaré que ses services pourraient envisager d'inscrire les Gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, mais que l'UE exigeait une "décision d'une autorité nationale liée à un cas d'activités terroristes" pour pouvoir le faire.

"Je demanderai aux services juridiques du Service européen pour l'action extérieure de réexaminer la question et de voir s'il existe un cas sur lequel nous pourrions fonder cette proposition, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas", a-t-il expliqué.

Un autre outil potentiel pour exercer une pression sur l'Iran pourrait être de réimposer les sanctions imposées à l'Iran pour ses activités nucléaires.

L'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, qui a vu l'Iran démanteler une grande partie de son programme nucléaire en échange d'une renonciation de l'Occident à des sanctions d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, comprend une clause négociée par les États-Unis permettant de "rétablir" les sanctions si l'Iran est soupçonné de violer l'accord.

Les États-Unis ont tenté de rétablir les sanctions en 2020, mais ont été retenus par d'autres signataires - dont la France et l'Allemagne - qui ont affirmé que la démarche n'était pas possible étant donné que l'administration Trump s'était retirée de l'accord nucléaire en 2018.

Sven Biscop, de l'Institut Egmont, a toutefois suggéré que tout renforcement des sanctions de l'UE ne ferait pas grand-chose pour faire pression sur l'Iran : "L'Iran est maintenant presque totalement isolé de l'Occident. Il n'y a donc pas grand-chose qu'une nouvelle série de sanctions de l'UE contre l'Iran puisse apporter", a déclaré M. Biscop.

Les dirigeants de l'UE doivent se réunir à Bruxelles pour un sommet de deux jours mercredi, au cours duquel la situation fragile au Moyen-Orient devrait dominer les discussions.