Aux Pays-Bas, le chef de file d'extrême droite, Geert Wilders, ne sera pas Premier ministre

Vainqueur des dernières législatives néerlandaises avec plus de 23% des voix, le chef de file d'extrême droite Geert Wilders cherchait, depuis le mois de novembre, à former un gouvernement de coalition. En vain.

Geert Wilders jette l'éponge. Il a annoncé mercredi sur le réseau X qu'il se sera pas Premier ministre. Le chef de file de l’extrême droite néerlandaise du Parti pour la liberté(PVV) n'est pas parvenu à former un gouvernement de coalition, une coalition étant nécessaire pour gérer le pays.

Je ne peux devenir premier ministre que si TOUS les partis de la coalition me soutiennent. Ce n’est pas le cas. Geert Wilders Chef du Parti pour la liberté (PVV)

Dans l'impasse, et faute de compromis politique, ce renoncement pourrait désormais ouvrir la voie à la constitution d’un gouvernement d’experts apolitiques dont la composition doit encore être négociée par les chefs de file de quatre partis dont le PVV de Geert Wilders (les trois autres partis sont le parti libéral VVD, le parti agricole BBB et le parti centriste Nouveau Contrat social).

Les négociations politiques ont achoppé en raison du désengagement du parti centriste, inquiet pour les finances publiques du pays et par les projets de Geert Wilders concernant un document climatosceptique et islamophobe du PVV, qui préconisait notamment l’interdiction des mosquées et du Coran, ainsi que la sortie de l’Union européenne.

Dans l'attente d'un nouveau gouvernement, c'est le Prremier ministre sortant, Mark Rutte, qui expédie les affaires courantes. Ce dernier est donné favori pour devenir le nouveau secrétaire général de l'OTAN.