Espagne : les partis d'extrême droite réunis en congrès à Madrid à l'appel du parti Vox

À l'approche des élections européennes, l'extrême droite s'est rassemblée autour du parti nationaliste espagnol Vox. Plusieurs figures politiques populistes étaient conviées dont le président argentin Javier Milei.

PUBLICITÉ

Selon le parti populiste Vox, près de 11 000 personnes ont participé au rassemblement de l'extrême droite, organisé au Palacio de Vistalegre, une ancienne arène de la capitale transformée en salle de spectacle.

À la tribune se sont succédé, la cheffe de file du Rassemblement national français, Marine Le Pen, le président argentin Javier Milei ou encore le dirigeant du parti portugais Chega, Andre Venturamessages.

Des messages vidéos de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, du Premier ministre hongrois, Viktor Orban ou de l’ex-Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, ont été diffusés sur grand écran, au public.

Lors de cet événement, Javier Milei a donné une énorme accolade à son allié, le leader du parti d'extrême droite Vox.

Le meeting de Vox visait à rassembler des personnalités d'extrême droite de toute l'Europe dans le but de rallier la base du parti avant les élections parlementaires européennes de juin. Milei a qualifié sa participation d'"impératif moral".

Manifestation contre l'extrême droite

Pendant ce temps, environ 1 000 personnes se trouvaient à l'extérieur de la salle pour protester contre le rassemblement et ses participants, dont le premier ministre hongrois Viktor Orban, le premier ministre italien Georgia Meloni et le président argentin Javier Milei.

Les manifestants ont scandé et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "fascisme, pas un pas de plus" et "contre le fascisme".

Une manifestante s'est dite préoccupée par le mouvement d'extrême droite à Madrid, affirmant qu'elle le voyait se développer en politique et en économie.

Les élections européennes sont prévues du 6 au 9 juin prochain.