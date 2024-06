Une vague de chaleur provoque une panne d’électricité géante dans les Balkans

Par Euronews avec AP

Une vague de chaleur frôlant les 40 °C du Monténégro en Croatie en passant par la Bosnie a conduit à une panne d’électricité d’ampleur internationale.

Des feux de circulation sans lumières, des entreprises sens dessus dessous et les climatisations à l’arrêt. Alors que la température a grimpé aux alentours de 40 °C dans l’ouest des Balkans, les réseaux électriques n’arrivent plus à tenir la cadence. Une panne d’électricité à grande échelle s’est déclarée ce vendredi 21 juin au Monténégro, en Bosnie, en Albanie et sur la majeure partie de la côte croate.

Nada Pavićević, porte-parole de la compagnie nationale de distribution d'électricité du Monténégro, a décrit la panne comme une "perturbation de proportion régionale" et a déclaré que les autorités travaillaient toujours à déterminer ce qui s'était passé. La cause exacte de la panne n'a pas été précisée pour le moment.

Le réseau électrique régional est surchargé depuis plusieurs jours en raison d'une surconsommation et de l'utilisation de l'air conditionné à des températures élevées. La compagnie nationale d'électricité de Bosnie a déclaré que la panne était due à des problèmes dans une ligne de distribution régionale, tandis que la compagnie nationale d'électricité d'Albanie a déclaré que la "chaleur extrême" était à l'origine du problème.

Le Monténégro, la Croatie, la Bosnie et l'Albanie partagent le littoral de la mer Adriatique et leurs réseaux électriques sont toujours interconnectés.

"L'ensemble du réseau électrique de l'Europe continentale est connecté, ce qui présente parfois des avantages, mais aussi des inconvénients", explique Danko Blažević, responsable des réseaux électriques croates. "L'avantage est que vous pouvez importer, exporter et vendre de l'énergie, mais le défaut est que lorsqu'il y a une panne, elle est essentiellement transmise d'un système à l'autre", a-t-il ajouté.

La chaleur bloque les villes

La panne a également provoqué des embouteillages dans la capitale bosniaque, Sarajevo. Les tramways ont été immobilisés et les feux de circulation ne fonctionnaient pas. Des embouteillages similaires ont été signalés dans la ville portuaire croate de Split.

À Dubrovnik, ville côtière de Croatie, des milliers de touristes sont restés bloqués depuis le milieu d'après-midi, des restaurants, des pubs, des supermarchés, des glaciers et d'autres établissements ayant fermé leurs portes pendant la panne.

Les écrans de télévision transmettant les matchs de l'Euro 2024 sont restés éteints dans les pubs, laissant les fans de football déçus.

Ces coupures, qui ont commencé juste après midi vendredi, se sont produit alors que les autorités de toute la région appelaient les citoyens à la prudence, à boire de l'eau et à éviter de s'exposer au soleil en raison des températures extrêmement élevées.

"Ne restez pas au soleil entre 11 heures et 17 heures", a prévenu l'Institut de santé publique de Serbie dans ses instructions aux citoyens. "Si vous devez sortir, prenez une bouteille d'eau."

Une policière à Sarajevo, en Bosnie, le vendredi 21 juin 2024. AP

Selon les météorologues, la chaleur qui s'est abattue sur la région cette semaine est venue d'Afrique, transportant des particules de sable qui ont créé une couche nuageuse, assombrissant la ligne d'horizon.

La chaleur étouffante a été la plus forte dans les grandes villes, où le béton grésillait même le soir, et où les nuits n'offraient pas de véritable répit puisque les températures restaient supérieures à 20°C. Si les étés chauds sont normaux dans les Balkans, les températures n'atteignent généralement pas de tels sommets à la mi-juin.

En début de semaine, les autorités de Macédoine du Nord ont imposé des mesures d'urgence jusqu'à dimanche, après quoi la chaleur devrait s'atténuer.

Vendredi, les autorités roumaines ont imposé des limites de poids aux véhicules circulant sur les routes nationales de certains pays afin de prévenir la dégradation du revêtement routier.

Miloš Jeftović, qui habite Belgrade, a déclaré qu'il suivait les instructions et qu'il profitait de chaque occasion pour rester près des deux fleuves de la capitale serbe, le Danube et la Save. Les autorités auraient dû réduire les heures de travail et garer les camions-citernes dans les rues de la ville, a-t-il ajouté.

"Personnellement, je n'ai pas de problème... mais ce n'est pas correct, les températures sont au-dessus des niveaux acceptables", a déclaré M. Jeftović.

Des alertes météorologiques ont également été émises dans la Croatie voisine, haut lieu du tourisme, où la vague de chaleur devrait atteindre son apogée vendredi, avant un changement de temps attendu au cours du week-end, qui pourrait déclencher des tempêtes.

La télévision publique monténégrine RTCG a déclaré que, bien que les habitants de Podgorica, la capitale du pays, soient habitués à des températures très élevées, certains se sont plaints que la chaleur avait commencé trop tôt dans l'année. Un homme a déclaré à la chaîne : "je ne sais vraiment pas ce que nous allons faire".

Les experts affirment que les conditions météorologiques extrêmes sont également déclenchées par le changement climatique.