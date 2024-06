Naufrage au large de la Calabre : 14 nouveaux corps de migrants retrouvés

Par Euronews avec AP

Les garde-côtes italiens ont récupéré vendredi 14 nouveaux corps de victimes du naufrage survenu en début de semaine en mer Ionienne.

PUBLICITÉ

Les nouvelles découvertes de corps par les garde-côtes italiens portent à 34 le nombre de victimes connues du naufrage. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et présumées mortes.

Les corps, retrouvés vendredi, ont été transférés dans un port de Calabre. Trois navires des garde-côtes ont participé aux recherches aériennes et maritimes, à quelque 190 kilomètres de la côte.

Les survivants ont indiqué que le bateau à moteur avait pris feu et avait chaviré au large des côtes italiennes dans la nuit de dimanche à lundi, environ huit jours après avoir quitté la Turquie avec à son bord environ 75 personnes originaires d'Iran, de Syrie et d'Irak, selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations de l'ONU. Onze survivants ont été soignés à terre.

Ces derniers décès portent à plus de 800 le nombre de personnes décédées, disparues ou présumées mortes ayant traversé la Méditerranée centrale depuis le début de l'année, soit une moyenne de cinq morts par jour, selon les agences de l'ONU.