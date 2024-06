Par Euronews avec AP

Une chaleur intense continue de frapper le sud de l'Europe cette semaine. Les autorités sanitaires recommandent de rester à l'abri et de s'hydrater.

PUBLICITÉ

Les vents d'Afrique du Nord font grimper les températures dans le sud de l'Europe, notamment en Italie et dans les pays des Balkans.

Huit villes italiennes ont fait l'objet d'alertes à la chaleur, des températures de plus de 39°C étant attendues dans certaines parties du pays.

La semaine dernière, les autorités grecques ont été contraintes de fermer l'Acropole d'Athènes alors que les températures dépassaient les 40 degrés dans une grande partie du centre et du sud de la Grèce, tandis que les températures le long de la côte turque étaient supérieures de 12 degrés à la normale pour la saison.

Le risque de canicule aux Jeux olympiques de Parisa donné des sueurs froides aux organisateurs quant à la sécurité des athlètes, et les villes du continent s'adaptent pour faire face aux chaleurs extrêmes.

Les Balkans souffrent particulièrement

Avec des températures qui dépassent les 40 degrés dans certaines régions, la Macédoine du Nord n’échappe pas à la vague de chaleur qui traverse actuellement une partie de l’Europe.

Pour faire face à cette chaleur qui devrait persister jusqu’à dimanche, les autorités ont pris une série de mesures d’urgence.

Pendant quelques jours, les employeurs ne pourront pas faire travailler les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 60 ans. De plus, les travaux de construction sont interdits entre 11 heures et 17 heures.

Ces fortes chaleurs perturbent également les animaux.

Et pour les humains, les réactions physiologiques varient en fonction de l’âge, de la forme physique et de l’état de santé.

D’autres pays des Balkans sont également touchés par ces températures élevées. C’est le cas notamment en Bosnie-Herzégovine, mais également au Kosovo.

Les chercheurs étudient les effets de la chaleur extrême sur l'organisme

Des températures et un taux d'humidité très élevés peuvent entraîner une dégradation du corps humain sur une période prolongée. Alors que l'Europe connaît des températures élevées, des chercheurs recréent artificiellement la chaleur et l'humidité dans des réservoirs afin de voir comment nos organes pourraient tomber en panne.

À l'université de Roehampton, à Londres, le professeur Lewis Halsey étudie ce qui arrive au corps humain lorsqu'il souffre d'épuisement par la chaleur.

Il explique que les personnes réagissent différemment en fonction de leur âge, de leur forme physique et de leurs éventuelles complications de santé.

"Les êtres humains sont d'incroyables bons pulls, nous sommes parmi les meilleurs pulls du règne animal", explique-t-il.

"Mais s'il y a déjà trop d'eau dans l'air, l'eau, la sueur, n'a nulle part où aller et elle s'écoule de notre corps jusqu'au sol.

"Si la température dépasse 40 degrés, nous entrons dans une zone à risque", ajoute-t-il. "Les organes peuvent commencer à défaillir ou, du moins, à fonctionner de manière moins optimale. Cela peut s'expliquer par ce que l'on appelle la dénaturation des protéines. Leur forme change et certains d'entre eux commencent à se désagréger".

La chaleur qui s'abat sur certaines parties du continent oblige les personnes âgées à rester chez elles. Les parents tentent désespérément de rafraîchir les enfants, qui n'ont pas encore développé la capacité de réguler leur température corporelle. Les médecins affirment que ces groupes sont les plus vulnérables.