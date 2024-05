Par Euronews avec AP

Plus de 100 personnes auraient été tuées dans un glissement de terrain qui a enseveli un village dans une région reculée de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le glissement de terrain a frappé la province d'Enga, à environ 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale Port Moresby, aux premières heures de la matinée de vendredi. Les habitants des zones environnantes ont déclaré que des rochers et des arbres provenant de l'effondrement d'un flanc de montagne ont enseveli des parties de la communauté.

L'OIM publie un message sur X à propos du glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré que le glissement de terrain avait frappé le village de Yambali, à environ 2 h de route de Wabag, la capitale provinciale d'Enga.

"Le terrain continue de glisser, ce qui rend les opérations très difficiles", a déclaré Serhan Aktoprak, citant les rapports du personnel de l'OIM et d'autres personnes déployées depuis la capitale provinciale vers le village touché.

Yambali se trouve le long d'une route menant à la capitale qui est maintenant bloquée, ce qui entrave les efforts de secours.

Il a indiqué que la zone touchée couvrait la taille de trois à quatre terrains de football et que le village abritait près de 4 000 personnes.

M. Aktoprak a déclaré que "compte tenu de l'ampleur de la catastrophe", il craignait que le nombre de morts soit plus élevé que les estimations initiales d'environ 100.

L'eau est inaccessible dans la zone touchée, les lignes électriques sont coupées et les villageois risquent d'avoir du mal à se procurer de la nourriture.

Un blessé est transporté sur une civière après un glissement de terrain dans le village de Yambali, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 24 mai 2024. Benjamin Sipa/AP

"Les besoins immédiats concernent les abris, les articles non alimentaires tels que les couvertures et les draps, la nourriture et l'eau potable", a-t-il ajouté.

Le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a déclaré que les autorités réagissaient et qu'il communiquerait des informations sur l'ampleur des destructions et des pertes humaines dès qu'elles seraient disponibles.

"Nous envoyons des responsables de la lutte contre les catastrophes, les forces de défense de la PNG et le ministère des travaux publics et des autoroutes pour commencer les opérations de secours, la récupération des corps et la reconstruction des infrastructures", a déclaré M. Marape dans un communiqué.

La ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, s'exprime sur le glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée

L'Australie, un voisin proche et le plus important fournisseur d'aide au pays, a déclaré que le gouvernement était prêt à apporter son secours.

"Nous adressons nos sincères condoléances au peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée à la suite du glissement de terrain", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong. "Les pertes en vies humaines et les destructions sont dévastatrices".

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une nation diversifiée, en développement, composée essentiellement d'agriculteurs de subsistance et parlant 800 langues. Il y a peu de routes en dehors des grandes villes.

Les télécommunications sont médiocres, en particulier en dehors de Port Moresby, où, selon les données du gouvernement, résident 56 % des utilisateurs de médias sociaux du pays. Seulement 1,66 million de personnes dans le pays utilisent l'internet et 85 % de la population vit dans des zones rurales.