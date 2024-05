La génération Z s'empare des élections européennes

Nés entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, issus de la gauche comme de la droite, voici les jeunes candidats qui remodèlent la scène pour les législateurs.

Actuellement, seuls trois membres du Parlement européen (MEP) âgés de moins de 30 ans peuvent raisonnablement prétendre appartenir à la génération Z. Cela devrait changer en juin prochain avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'élus. Euronews a sélectionné une poignée de candidats et vous présente leurs parcours politiques précoces.

Maylis Roßberg : L'activiste

Pays : Allemagne Parti : Association des électeurs du Schleswig du Sud (EFA) Âge : 24 ans

Maylis Roßberg Gerard Magrinyà Berenguer/Marc Puig I Perez

Maylis Roßberg est claire : elle est activiste, pas une politicienne. Elle a pourtant été choisie par l'Alliance libre européenne (ALE), qui défend le droit à l'autodétermination des peuples, pour la représenter en tant que Spitzenkandidat (tête de liste) dans les hautes sphères de la politique européenne.

Née en 2000 dans le Schleswig-Holstein, elle est issue d'une famille appartenant à la minorité danoise de cet État du nord de l'Allemagne. Son éveil politique s'est fait très tôt : pré-adolescente, elle s'est lancée dans le slam (poésie déclamée publiquement) politique, ce qui lui a valu d'être remarquée par l'Association des électeurs du Schleswig du Sud (SSW), le parti représentant les minorités danoise et frisonne de l'État. L'association l'a invitée à s'engager en politique, ce qu'elle a fait le lendemain de son quatorzième anniversaire. Elle a expliqué à Euronews qu'en grandissant, elle ne s'est pas sentie représentée dans le paysage politique en tant que jeune femme et membre d'une minorité, et que c'est pour cette raison qu'elle souhaite aujourd'hui inspirer les autres.

Elle a progressé au sein du parti, dirigeant sa section jeunesse en 2020, et s'est impliquée dans son équivalent européen, EFA Youth, dont elle est devenue présidente en 2024. Lorsqu'on lui a proposé le rôle de Spitzenkandidat aux côtés du Catalan Raül Romeva, elle a hésité. D'une part, elle s'est sentie honorée de faire partie d'un parti qui fait confiance à sa jeunesse ; d'autre part, elle a craint le vitriol des médias sociaux souvent dirigé contre les "jeunes femmes qui s'expriment". Mais elle a saisi sa chance et s'est lancée dans sa candidature en octobre 2023.

Maylis Roßberg a gagné en notoriété lors du débat de Maastricht, où elle a discuté des questions touchant les jeunes aux côtés des principaux candidats, Ursula von der Leyen du PPE, le socialiste Nicolas Schmit et le député vert néerlandais Bas Eickhout. Elle a déclaré à Euronews qu'elle était nerveuse mais qu'elle pensait que la meilleure approche était "d'être soi-même et de ne rien regretter... car je pensais que ce que j'avais à dire était important".

En dehors de son rôle de Spitzenkandidat, elle est une jeune femme très occupée qui jongle entre son travail de conseillère politique pour le SSW, ses études en socio-économie à l'université Christian-Albrecht de Kiel et sa passion pour le football.

Ses priorités : Reconnaissance des minorités, Démocratie et diversité dans la représentation politique.

Où la trouver : sur Instagram @maylisrossberg

Sebastião Bugalho : L'âme du boomer

Pays : Portugal Parti : Alliance démocratique (PPE) Âge : 28 ans

Sebastião Bugalho Aliança Democrática

"Un jeune homme talentueux, (...) connu dans tout le pays", bien qu'"un peu controversé et perturbateur", sont les mots utilisés par Luís Montenegro, le Premier ministre portugais, pour décrire le candidat principal de l'Alliance démocratique. Bugalho est un visage familier au Portugal, puisque les apparitions télévisées de ce commentateur politique de 28 ans accumulent des centaines de milliers de vues sur YouTube et qu'il est "controversé" pour les positions conservatrices et de droite qu'il défend ardemment à la télévision.

En quelques années, il a réussi à s'imposer dans le paysage médiatique portugais. Issu d'une famille de journalistes, il est décrit par sa mère comme étant d'une sensibilité politique différente de celle du reste de la famille : "Mon fils aîné et moi, nous sommes d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord sur presque tout, il est de droite, catholique et conservateur", mais il a suivi les traces de ses parents en écrivant des chroniques alors qu'il avait une vingtaine d'années et qu'il était étudiant en sciences politiques. Rapidement, il se voit confier une émission de télévision dans laquelle il se fait remarquer en interviewant des personnalités politiques de premier plan - c'est alors qu'il acquiert le surnom de "prodígio" (le prodige en portugais). Malgré sa jeunesse, Sebastião Bugalho aime se décrire comme une vieille âme : "Mon meilleur ami dit que je suis sorti du ventre de ma mère en lisant The Economist - il a peut-être raison", a-t-il déclaré au Jornal Económico en 2018.

En 2019, à l'âge de 23 ans, il se présente sans succès aux élections législatives, mais deux ans plus tard, lorsqu'on lui propose de prendre la place d'un député démissionnaire pour siéger au Parti populaire, il décline l'offre. Il se recentre alors sur son domaine de prédilection : le commentaire politique, en intervenant sur les principaux médias portugais et en participant à la construction de CNN Portugal. Aux côtés de l'ancien député européen et actuel député socialiste au Parlement portugais, Sérgio Sousa Pinto, il participe à l'émission populaire Contrapoder (Counterpower en anglais) sur la nouvelle chaîne, débattant de sujets d'actualité brûlants avec une touche polémique.

Avant les élections législatives de 2023, il quitte CNN pour rejoindre la télévision SIC Notícias et l'hebdomadaire Expresso. Pour ces médias, il couvre l'actualité de la campagne et interviewe différents candidats avant de proposer lui-même sa candidature, d'accepter une offre du parti au pouvoir et de lancer sa propre campagne pour les élections européennes.

Depuis, il s'est mêlé à la foule, s'adressant aux jeunes lors d'une visite la semaine dernière aux étudiants de Bragança, promettant de "renforcer la cohésion territoriale, la création d'emplois et la compétitivité dans les municipalités et districts de l'intérieur", mais adressant surtout son message aux personnes âgées avec son projet de carte d'avantages 65+ ou la lutte contre la désertification. Une source proche du candidat nous a dit qu'il ne voulait pas révolutionner le système actuel, mais qu'il voulait s'adresser à toutes les générations.

Priorités : Pro-européen et atlantiste, accès au logement et croissance économique.

Où le trouver : uniquement sur X @reis_bugalho.

Nina Skočak : L'influenceuse

Pays : Croatie Parti : Liste Gen Z (Parti indépendant) Âge : 26 ans

Nina Skočak Nina Skočak

Nina Skočak est une influenceuse croate, passionnée de maquillage et de vêtements vintage. Elle partage des vlogs " lifestyle " avec ses plus de 200 000 followers sur TikTok, où ils peuvent la voir au restaurant, au marché aux puces, décorer son appartement et donner des conseils de voyage. Mais ce n'est là qu'une facette de la jeune femme, qui est également experte en politique européenne et en communication.

Après avoir obtenu un master en politique européenne, elle a commencé sa carrière dans la bulle européenne en 2022 par un stage au Parlement européen, suivi d'un poste au sein du mécanisme de conseil scientifique de la Commission européenne. Naturellement, elle a commencé à discuter de sujets qui l'intéressaient, donnant à ses followers sur les médias sociaux un aperçu du fonctionnement des institutions européennes. Ses vidéos ont attiré l'attention : elles ont reçu 12,6 millions de mentions "J'aime".

À Bruxelles, elle a remarqué que malgré les discours et les conférences sur la politique de la jeunesse, les jeunes n'étaient pas suffisamment représentés. "Il en va de même pour les élections nationales ; nous avons eu trois élections cette année et nous avons vu que les plus grands partis politiques n'incluaient aucun jeune candidat", a déclaré Skočak à Euronews. "Nous regardons le secteur privé, il y a de jeunes PDG, mais en politique, il y a une énorme discrimination à l'égard des jeunes." Elle a donc décidé de prendre les choses en main.

Elle a formé une liste indépendante composée de jeunes passionnés de politique, tous de la génération Z, âgés en moyenne de 26 ans - le plus jeune candidat ayant 19 ans. Ne faisant partie d'aucun parti ou structure politique établi, il est plus difficile d'atteindre les gens, mais la jeune influenceuse reste optimiste, "quand on n'a pas d'argent, on devient créatif", alors elle s'aventure hors des sentiers battus et s'engage auprès de son électorat en organisant des quiz pop, des marchés aux puces, ou simplement en communiquant dans les bars fréquentés par la jeunesse croate.

Bien qu'elle soit titulaire d'un master en politique européenne et qu'elle dispose d'une solide expérience professionnelle, les médias croates la présentent avant tout comme une influenceuse. Une situation qu'elle qualifie de "frustrante" pour une jeune femme qui souhaite défendre sérieusement ses idées sur l'inclusion des jeunes - et des femmes - dans la politique, mais aussi plus largement sur l'amélioration des conditions de vie des jeunes.

Priorités : L'inclusion des jeunes dans la politique, l'économie durable et verte et les droits des femmes.

Où la trouver : sur TikTok @ninaskocak

Jordan Bardella : Le cerveau

Pays : France France Parti : Rassemblement national (ID) Âge : 28 ans

Jordan Bardella au Parlement européen Raphael ATTAL @BootEXE

Né en 1995 en banlieue parisienne, ce fils d'immigrés italiens a connu une carrière politique fulgurante. Influencé par les violentes émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, il entre en politique à l'âge de 17 ans en rejoignant le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Deux ans plus tard, il abandonne ses études de géographie pour se consacrer à la politique. Il est successivement conseiller régional, porte-parole, vice-président du parti, avant de conduire la liste du Rassemblement national aux élections européennes de 2019, à seulement 23 ans. En novembre 2022, il est élu successeur de Marine Le Pen à la présidence du parti d'extrême droite. L'année suivante, il est désigné, pour la deuxième fois consécutive, tête de liste du Rassemblement national - il devrait siéger encore cinq ans dans l'hémicycle.

Il n'est pas particulièrement proactif au Parlement européen, puisqu'il n'a initié aucun rapport parlementaire et qu'il est absent de 75 % des réunions de sa commission parlementaire. En revanche, il brille sur les plateaux télévisés, avec des punchlines percutantes, et plus encore sur les plateformes de médias sociaux. Là, il maîtrise les tropes : qu'il s'agisse de musique tendance, d'effets sonores amusants, de compilations de ses meilleures répliques, de moments décontractés capturés sur le vif (comme la dégustation d'un rouleau de saucisses au milieu d'ouvriers d'une usine). Il se targue d'avoir 1,2 million d'adeptes sur TikTok, le réseau social adoré des 18-25 ans, un groupe démographique pour lequel la liste du Rassemblement national est créditée de 32 % des intentions de vote.

Il utilise TikTok, dit-il, comme un moyen "d'atteindre les jeunes qui sont dépolitisés et deviennent politisés à travers les médias sociaux".

Priorités : la sécurité, la primauté du droit français, la fin de l'immigration clandestine.

Où le trouver : sur TikTok @jordanbardella

Kira Marie Peter-Hansen : La plus jeune des plus jeunes

Pays : Danemark Parti : Gauche verte (Verts/ALE) Âge : 26 ans

Kira Marie Peter-Hansen - Membre du Parlement européen pour le Danemark William Vest-Lillesøe

Danoise de 21 ans, Kira Marie Peter-Hansen a réussi de justesse à devenir la plus jeune députée européenne jamais élue en 2019. L'avant-dernière place du Parti populaire socialiste devait revenir à Karsten Hønge, mais celui-ci a finalement choisi de se retirer pour poursuivre un mandat national. Elle a alors accepté de se rendre à Bruxelles, même si cela signifiait qu'elle devait abandonner ses études d'économie à l'université de Copenhague.

En janvier, la Danoise a déclaré à Euronews qu'elle avait été critiquée pour son manque d'expérience au début de son mandat. Pourtant, elle s'est investie dans son domaine de prédilection, l'économie, en devenant vice-présidente de la commission des impôts et membre des commissions des affaires économiques et de l'emploi. Euronews l'a classée au quatrième rang des eurodéputés qui dominent la politique économique et financière après les élections. Elle s'est distinguée en travaillant sur des réformes clés de la lutte contre le blanchiment d'argent et en menant les négociations sur la directive relative à la transparence des rémunérations, une législation qui obligera les entreprises de l'UE à partager des informations sur les salaires et à prendre des mesures si l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est supérieur à 5 %.

Pour compléter son CV, elle est devenue vice-présidente du groupe politique des Verts/ALE en 2021 et a été désignée en 2024 comme "étoile montante" par le magazine EP. Pourtant, cinq ans plus tard, les critiques persistent : "On me dit souvent que je n'ai pas assez d'expérience. Mais j'ai 25 ans maintenant, et vous avez un certain nombre de députés européens qui sont ici depuis plus longtemps que je ne suis né. Pour moi, c'est complètement fou".

Parallèlement à son travail de députée européenne, elle poursuit à temps partiel des études de licence en relations internationales à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). En 2024, elle a été nommée à la tête de la liste du Parti socialiste populaire pour les élections européennes et a de fortes chances d'être réélue.

Sespriorités : Le climat, le féminisme et la solidarité.

Où la trouver : sur Instagram @kiraphansen

Représentation des jeunes

Dans tous les pays de l'UE, l'âge moyen des législateurs (ligne bleue) est bien supérieur à l'âge moyen de la population (colonnes bleues). En Lituanie, il y a un écart de 20 ans dans la représentation : l'âge moyen de la population est de 45 ans alors que l'âge moyen des 11 députés européens est de 65 ans.

En ce qui concerne les jeunes membres du PE, seuls trois ont moins de 30 ans : Kira Marie Peter-Hansen (26 ans), Jordan Bardella (28 ans) et Martine Kemp (29 ans). Clara Massé, directrice de campagne des Jeunes Européens de France, a déploré ce déficit de représentation : "Les jeunes de moins de 30 ans sont sous-représentés, ils ne constituent que 0,43% du Parlement européen." Pour les élections de 2024, elle admet que "des efforts sont faits avec pas mal de têtes de liste de moins de 35 ans, mais malgré tout, il y a rarement plus de trois candidats sur les 10 premiers de chaque liste qui sont en dessous de ce seuil. Cependant, aucune politique publique ne peut être élaborée sans la contribution de ceux qui seront affectés par cette politique".

Un rapport du groupe de réflexion du Parlement européen affirme que le faible taux de participation des jeunes électeurs aux dernières élections européennes est en partie dû à ce déficit de représentation. Pour briser cette barrière, l'étude recommande d'abaisser l'âge de la candidature à 18 ans ou le droit de vote à 16 ans. Pour l'instant, les jeunes de 16 ans ne peuvent voter qu'en Autriche, en Allemagne, en Belgique et à Malte, et les jeunes de 17 ans en Grèce.

Le président du Forum européen de la jeunesse, une association de défense des jeunes, Rareș Voicu, a déclaré à Euronews que les jeunes candidats sont essentiels pour apporter des idées nouvelles : " Nous avons besoin de politiciens qui comprennent ce que signifie être jeune aujourd'hui, pour prendre au sérieux des défis tels que le changement climatique, le logement abordable et la santé mentale. "