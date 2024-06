Ukraine : au moins six blessés après une frappe russe à Kharkiv

Par Euronews

Au moins six personnes ont été blessées après une frappe de l’armée russe dans une zone résidentielle de la région de Kharkiv, dans le nord-ouest de l’Ukraine.

Sorti des décombres par les secours, un homme est pris en charge par une ambulance et immédiatement transporté à l’hôpital. Il fait partie des six personnes qui ont été blessées lors de frappes de missiles russes dans ce quartier résidentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-ouest de l’Ukraine.

L’attaque a également causé d’important dégâts matériels, plusieurs maisons ont été endommagées. À l'intérieur de l’une d’entre elle, les habitants tentent de réparer les dégâts.

Une femme, qui est encore sous le choc, témoigne.

"L'explosion a été puissante. J'étais dans la maison, dans cette pièce. Nous, les habitants de Kharkiv, lisons toujours les journaux lorsque des bombes explosent. J'ai lu « bombe aérienne guidée » pour le district de Saltivskyi. Je me suis bouché les oreilles et j'ai pensé que ça passerait, mais ça n'est pas passé. Le plâtre, les fenêtres et les portes sont tombés. Je ne pouvais pas sortir, sortir par la fenêtre, parce que les voisins ont crié qu'il y avait le feu, j'ai cru que ma maison était en feu", explique Oksana Yarmak.

Un mois après l’offensive russe lancée à Kharkiv, les combats se poursuivent. Après deux ans de bombardements sur le territoire ukrainien, la Banque Mondiale et l'Union européenne estiment qu'il faudra au moins 486 milliards d’euros pour reconstruire le pays.