Les Moldaves regardent l'UE avec espoir

Par euronews

L'ouverture des négociations entre Chisinau et Bruxelles en vue d'une adhésion à l'Union européenne est perçue très positivement dans le pays.

Mardi, la Moldavie et l'Ukraine ont officiellement commencé à négocier leur adhésion à l'Union européenne. Ce processus, long et exigeant, pourrait prendre des années... et dans le cas de la Turquie, par exemple, il n'a toujours pas abouti.

Pourtant, ces discussions suscitent déjà des espoirs à Chisinau, la capitale moldave.

"Ce n'est que maintenant que nous commençons à avoir une société réellement démocratique et libre et nous voulons la maintenir", explique Eugeniu Sinchevici, un membre du parlement moldave. "Et l'Union européenne y veillera".

D'autres Moldaves n'oublient pas leur passé et estiment que malgré l'adhésion à l'Union européenne, leur pays doit maintenir des liens avec ses voisins de l'ancien bloc soviétique.

Un espoir pour les réfugiés ukrainiens

Après l'invasion russe de l'Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens se sont installés en Moldavie, comme Olga Schyvchik. Elle vient de la région d'Odessa mais sa petite fille est née ici, deux mois après le début de la guerre. Ces négociations lui permettent de rêver à un avenir meilleur pour son enfant : "Bien sûr, je veux que ma fille fasse partie de l'Union européenne, qu'elle vive dans l'Union européenne, dans un pays civilisé et développé. Qu'elle ait la possibilité d'étudier, qu'elle ait la possibilité de s'exprimer librement."

Olga ne se fait pas pourtant pas d’illusion et sait que le chemin sera long.