Cette décision intervient deux ans après que les deux pays ont demandé à adhérer à l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les négociations officielles sur l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne débutent mardi, une étape qualifiée d'historique et destinée à renforcer les espoirs des deux pays de devenir un jour membres de l'UE malgré la guerre qui fait rage en Ukraine.

L'ouverture des négociations aura lieu dans le cadre de deux conférences intergouvernementales consécutives, mardi après-midi à Luxembourg. Les deux pays candidats, la Commission européenne et la présidence tournante du Conseil, actuellement assurée par la Belgique, seront tous représentés.

La délégation ukrainienne sera dirigée par la vice-première ministre chargée de l'intégration européenne, Olga Stefanishyna, tandis que le premier ministre Dorin Recean conduira la délégation moldave.

La réunion de mardi est essentiellement symbolique, mais elle signifie que la Commission européenne peut avancer dans le processus d'examen des lois nationales de Kiev et de Chisinau afin de déterminer si elles sont conformes à celles de l'UE dans des domaines tels que l'énergie, les finances et la sécurité alimentaire.

Les cadres de négociation, conçus pour guider les pourparlers d'adhésion et approuvés par les États membres de l'UE la semaine dernière, seront également présentés aux deux pays.

Un diplomate de l'UE a déclaré que si le processus d'examen initial peut généralement prendre un à deux ans, il pourrait être plus rapide cette fois-ci, étant donné que les accords de libre-échange conclus en 2014 avec l'Ukraine et la Moldavie signifient que les deux pays sont déjà alignés sur plusieurs normes et réglementations de l'UE.

L'ouverture des négociations est l'une des nombreuses étapes d'un processus qui dure généralement des années et au cours duquel les pays doivent procéder à des réformes judiciaires, économiques et constitutionnelles avant d'être considérés comme prêts à adhérer à l'UE. Il a fallu en moyenne une dizaine d'années aux précédents candidats pour rejoindre l'Union.

Sept autres pays attendent actuellement de devenir membres de l'UE, dont cinq - les États des Balkans occidentaux que sont l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie - font déjà l'objet de négociations officielles.

"Nous nous trouvons au seuil d'un moment important et transformateur pour ces deux pays (l'Ukraine et la Moldavie) et pour notre Union", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un message vidéo diffusé mardi. Elle a ajouté que le parcours de l'Ukraine et de la Moldavie vers l'adhésion à l'UE sera "rigoureux et exigeant".

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré : "Notre avenir commun commence maintenant"..

Charles Michel, qui préside le Conseil européen, a qualifié les discussions de mardi de "moment de fierté pour les deux nations et d'étape stratégique pour l'UE".

"Les efforts de l'Ukraine sont d'autant plus admirables que la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine a entraîné des difficultés et une adversité sans précédent", a ajouté M. Michel. "Le peuple ukrainien a fait preuve d'un courage et d'une solidarité extraordinaires pour défendre sa souveraineté et son avenir européen".

M. Michel a déjà demandé à l'UE elle-même d'accélérer ses préparatifs en vue de l'élargissement, suggérant que l'Union soit prête à accueillir de nouveaux membres d'ici à 2030.

Pas de raccourcis

Toutefois, les dirigeants européens se sont empressés de souligner que l'élargissement restait un processus "fondé sur le mérite", malgré leur volonté d'accélérer les candidatures de l'Ukraine et de la Moldavie.

"Les négociations d'adhésion sont conçues pour préparer les candidats aux responsabilités de l'adhésion, et c'est pourquoi il n'y a pas de raccourcis", a déclaré Mme von der Leyen.

L'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a insufflé un nouveau sentiment d'urgence dans une politique d'élargissement de l'UE qui stagne depuis des années, M. Michel ayant récemment affirmé que l'Union devait soit s'élargir pour intégrer son flanc oriental, soit faire face à un nouveau rideau de fer.

Les cadres de négociation pour l'Ukraine et la Moldavie ont été rapidement adoptés, la Commission rompant avec les précédents en recommandant l'ouverture de négociations en décembre dernier avant que les deux pays n'aient pleinement mis en œuvre les réformes nécessaires.

En réponse, la Hongrie s'est opposée à l'accélération de la demande d'adhésion de l'Ukraine, le gouvernement de Viktor Orbán invoquant les niveaux de corruption dans le pays et l'absence de mesures visant à protéger les droits de la minorité hongroise dans la région frontalière de Transcarpatie.

Les États membres de l'UE ont jusqu'à présent réussi à déjouer la campagne d'opposition de M. Orbán, par exemple en lui demandant tactiquement de s'abstenir de prendre la décision d'ouvrir les pourparlers en quittant la salle de négociation.

Toutefois, certains craignent que les progrès de l'Ukraine ne soient ralentis au cours des six prochains mois, car le gouvernement nationaliste et conservateur hongrois succède à la Belgique à la présidence tournante semestrielle du Conseil de l'UE.

Les conférences intergouvernementales de mardi ont été convoquées dans le but de pousser les deux pays sur la voie de l'adhésion avant que la Hongrie ne prenne les rênes du Conseil.

L'exaspération à l'égard du gouvernement d'Orbán s'est répandue parmi les diplomates de l'UE ces derniers mois, car il continue d'opposer son veto à des décisions clés sur l'aide militaire à Kiev. Lundi, l'UE a accepté d'envoyer 1,4 milliard d'euros d'armes et d'aide industrielle à l'Ukraine, dans un accord conclu en contournant la Hongrie.

Le portefeuille de l'élargissement de l'exécutif européen a également été dirigé par le commissaire hongrois Olivér Várhelyi au cours des cinq dernières années. Le président de la délégation UE-Moldavie du Parlement européen, Siegfried Mureșan, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu'un Hongrois ne devrait plus diriger l'agenda de l'élargissement de l'UE, affirmant que l'homme d'Orbán à Bruxelles a été un "problème" pour la poussée d'adhésion.