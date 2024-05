La Moldavie est enclavée entre la Roumanie, membre de l'UE et de l'OTAN, et l'Ukraine, en guerre contre la Russie. Le pays est candidat à l'adhésion à l'UE et les négociations officielles devraient débuter le mois prochain.

La Moldavie a signé cette semaine un partenariat de défense avec l’UE, une mesure destinée à se rapprocher du projet européen.

L'ancienne république soviétique défie depuis longtemps les avertissements de Moscou selon lesquels une intégration occidentale plus poussée pourrait lui faire subir le même sort que l'Ukraine.

Euronews a interrogé Daniela Vidaicu, directrice exécutive de la Fondation Soros pour la Moldavie.

Euronews :

Quelle est l'importance des négociations d'adhésion à l'UE pour l'opinion publique moldave ?

Daniela Vidaicu :

La conférence intergouvernementale qui doit se tenir dans un avenir proche est l'événement politique le plus important pour la population moldave pro-européenne. L'ouverture des négociations européennes est très attendue par la population ces dernières années. La Moldavie est une société inclusive, elle a réussi à franchir de très grandes étapes dans la mise en œuvre des réformes nationales, de sorte que le pays et la société se sont transformés. Et les négociations devraient vraiment avancer pour être irréversibles. Pour les Moldaves, à la fois pour ceux qui vivent dans le pays, mais aussi pour ceux qui vivent à l'étranger dans les États membres de l'UE et qui possèdent déjà la citoyenneté européenne, l'intégration européenne de la Moldavie est très importante en tant que plan de développement, et le plan stratégique le plus important, probablement, depuis son indépendance.

Euronews :

Nous entendons beaucoup parler de la désinformation russe, quelle est la situation ?

Daniela Vidaicu :

Malheureusement, la Moldavie est l'un des pays européens les plus touchés par la propagande russe, qui est coordonnée par les partis russes, les médias russes, les réseaux sociaux russes et les influenceurs. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Moldavie a commencé à faire face à une guerre hybride très compliquée, complexe et agressive qui sape son développement, sa cohésion sociale, son indépendance et sa sécurité. L'objectif est en fait d'accroître la polarisation de la population et le scepticisme à l'égard de l'intégration européenne du pays et de maintenir le pays sous le contrôle de la Russie. Ainsi, les fake news, la désinformation, la manipulation et l'ingérence russes ciblent les vulnérabilités sociales, économiques ou politiques de la Moldavie afin de maintenir le pays dans la pauvreté et de saper le développement européen du pays.

Euronews :

Un référendum constitutionnel est prévu prochainement, ainsi que des élections en octobre. Dans quelle mesure l'UE fait-elle partie du débat ?

Daniela Vidaicu :

En octobre 2024, la Moldavie accueillera deux événements électoraux importants. Ces deux événements sont considérés comme très pertinents et très cruciaux pour l'avenir de la Moldavie et se dérouleront le même jour. Nous avons le gouvernement pro-européen et la présidente, qui a annoncé son intention de se présenter pour un second mandat, la société civile et les médias qui soutiennent l'intégration européenne. Et nous avons les partis pro-russes et les médias russes qui tentent de convaincre la population de ne pas se rendre au référendum, de le boycotter ou de voter contre.