Israël affirme connaître l'emplacement d'infrastructures, d'agents, d'armes et de salles de détention du Hamas et du Jihad islamique dans le quartier général de l'UNRWA à Gaza.

Israël a émis un ordre d'évacuation pour la ville de Gaza, une zone déjà largement détruite depuis le début de la guerre dans l'enclave palestinienne.

Les derniers habitants de la ville démolie ont été vus en train de quitter la zone ce week-end. Certains poussaient des personnes âgées et des blessés sur des fauteuils roulants, tandis que d'autres portaient de jeunes enfants sur leurs épaules.

L'ordre d'évacuation pourrait annoncer une intensification de l'action militaire israélienne dans la ville de Gaza, et les habitants ont déjà signalé des bombardements intenses à l'est et au sud de la ville.

Cet ordre d'évacuation intervient alors que les pourparlers sur le cessez-le-feu devraient reprendre cette semaine, plusieurs responsables ayant déclaré que la dévastation causée par l'offensive israélienne, qui dure depuis neuf mois, avait probablement contribué à pousser le Hamas à assouplir ses exigences.

Ce dernier aurait déjà renoncé à son exigence de longue date, à savoir qu'Israël promette de mettre fin à la guerre de manière permanente dans le cadre de tout accord de cessez-le-feu. Ce changement soudain a suscité de nouveaux espoirs de progrès dans les négociations menées sous l'égide de la communauté internationale.

Conséquences de la frappe aérienne israélienne sur une école gérée par l'ONU, qui a tué des dizaines de personnes dans le camp de réfugiés de Nusseirat, dans la bande de Gaza. Saher Alghorra/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

Jusqu'à présent, le Hamas exigeait que les troupes israéliennes quittent complètement Gaza et que la guerre prenne fin, tandis qu'Israël affirmait qu'il n'arrêterait pas la guerre avant que le groupe militant palestinien ne soit complètement éliminé.

La gouvernance d'après-guerre et le contrôle de la sécurité de l'enclave sont également des questions controversées.

Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est vanté que la pression militaire - notamment l'offensive israélienne de deux mois dans la ville de Rafah, au sud de Gaza - "est ce qui a amené le Hamas à entamer des négociations".

Le bureau de Benjamin Netanyahu a déclaré qu'une équipe de négociateurs israéliens reprendrait cette semaine les pourparlers sur un cessez-le-feu avec le Hamas, qui étaient au point mort depuis des semaines. Mais il a également reconnu qu'il subsistait des "divergences entre les parties".

Israël a lancé la guerre à Gaza après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, au cours de laquelle des militants ont pris d'assaut la bande de Gaza et le sud d'Israël, où ils ont tué quelque 1 200 personnes - pour la plupart des civils - et en ont enlevé environ 250.

Depuis lors, les offensives terrestres et les bombardements israéliens ont tué plus de 38 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son décompte.

L'action militaire a également provoqué une dévastation généralisée et une crise humanitaire qui a laissé des centaines de milliers de personnes sans abri, sans soins médicaux adéquats et au bord de la famine, selon des responsables internationaux.