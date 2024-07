Par Piero Cingari

Une victoire de Trump pourrait entraîner une baisse de 1 % du PIB de l'économie de la zone euro, l'Allemagne, l'Italie et la Finlande étant les plus touchées. Les exigences renouvelées à l'OTAN et la cessation potentielle de l'aide américaine à l'Ukraine pourraient mettre l'Europe à rude épreuve.

La réélection potentielle de Donald Trump à la présidence des États-Unis constitue une menace importante pour l'économie de la zone euro, les économistes mettant en garde contre un possible coup de 150 milliards d'euros, soit l'équivalent d'environ 1 % du produit intérieur brut de la région. Cet impact découle des répercussions commerciales négatives anticipées et de l'augmentation des dépenses de défense.

Le récent attentat de Butler, en Pennsylvanie, au cours duquel l'ancien président Trump a été blessé à l'oreille, a renforcé ses chances de réélection. Les marchés de prédiction placent désormais les chances de Trump à 71 %, une augmentation significative par rapport aux chiffres précédents, tandis que son adversaire, Joe Biden, a connu une forte baisse, ses chances chutant à 18 % par rapport à un pic de 45 % il y a tout juste deux mois.

Incertitude commerciale croissante et impact économique des droits de douane

Les économistes James Moberly et Sven Jari Stehn de Goldman Sachs ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'incertitude qui plane sur les politiques commerciales mondiales, établissant un parallèle avec la volatilité observée en 2018 et 2019. Ils affirment que la position commerciale agressive de Trump pourrait raviver ces incertitudes.

"Trump s'est engagé à imposer un tarif douanier général de 10 % sur toutes les importations américaines, y compris en provenance d'Europe", a souligné Goldman Sachs dans une note récente.

Les économistes prévoient que la montée de l'incertitude en matière de politique commerciale, qui a déjà réduit la production industrielle de la zone euro de 2 % en 2018-19, pourrait maintenant entraîner une baisse de 1 % du produit intérieur brut de la zone euro.

L'Allemagne sera la plus touchée, suivie par l'Italie

L'Allemagne, la puissance industrielle de l'Europe, devrait supporter l'essentiel de cet impact.

"Nous estimons que les effets négatifs de l'incertitude de la politique commerciale sont plus importants en Allemagne que dans le reste de la zone euro, ce qui reflète sa plus grande ouverture et sa dépendance à l'égard de l'activité industrielle", a expliqué Goldman Sachs.

Le rapport souligne que le secteur industriel allemand est plus vulnérable aux perturbations commerciales que d'autres grandes économies de la zone euro telles que la France.

Après l'Allemagne, l'Italie et la Finlande devraient être respectivement les deuxième et troisième pays les plus touchés, en raison du poids relativement plus important de l'activité manufacturière dans leurs économies.

Selon une étude d'Eurostat publiée en février 2024, l'Allemagne (157,7 milliards d'euros), l'Italie (67,3 milliards d'euros) et l'Irlande (51,6 milliards d'euros) étaient les trois plus grands exportateurs de l'Union européenne vers les États-Unis en 2023.

L'Allemagne a également maintenu l'excédent commercial le plus important (85,8 milliards d'euros), suivie par l'Italie (42,1 milliards d'euros).

Défense, pressions sécuritaires et évolution de la situation financière

Une victoire de Trump serait également susceptible d'entraîner un regain de pressions en matière de défense et de sécurité pour l'Europe. Trump a toujours insisté pour que les membres de l'OTAN respectent leurs engagements en matière de dépenses de défense à hauteur de 2 % du PIB. Actuellement, les membres de l'UE dépensent environ 1,75 % de leur PIB pour la défense, ce qui nécessiterait une augmentation de 0,25 % pour atteindre l'objectif.

En outre, Donald Trump a indiqué qu'il pourrait cesser l'aide militaire américaine à l'Ukraine, ce qui obligerait les pays européens à intervenir. Les États-Unis allouent actuellement environ 40 milliards d'euros par an (soit 0,25 % du PIB de l'UE) au soutien de l'Ukraine. Par conséquent, le respect de l'exigence de 2 % du PIB de l'OTAN en matière de dépenses de défense et la compensation de la réduction potentielle de l'aide militaire américaine pourraient coûter à l'UE 0,5 % de PIB supplémentaire par an.

Parmi les autres chocs économiques liés à la réélection potentielle de Trump, citons l'augmentation de la demande extérieure américaine en raison des réductions d'impôts et le risque de resserrement des conditions financières sous l'effet d'un dollar plus fort.

Goldman Sachs estime toutefois que les avantages d'une politique budgétaire américaine plus souple seraient marginaux pour l'économie européenne, avec un coup de pouce de seulement 0,1 % pour l'activité économique.

"Une victoire de Trump aux élections de novembre s'accompagnerait probablement de changements importants sur les marchés financiers", écrit Goldman Sachs.

Au lendemain de l'élection de 2016, les rendements à long terme se sont envolés, les prix des actions ont grimpé en flèche et le dollar s'est considérablement apprécié. Malgré ces mouvements, l'indice des conditions financières de la zone euro (FCI) n'a connu qu'un léger resserrement, l'affaiblissement de l'euro ayant contrebalancé la hausse des taux d'intérêt et l'élargissement des écarts de taux souverains.

En conclusion, la réélection potentielle de Trump pourrait avoir des implications économiques considérables pour l'Europe, en exacerbant les incertitudes commerciales et en imposant de nouvelles charges financières et de défense au continent.