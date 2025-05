PUBLICITÉ

Le gouvernement hongrois ira jusqu'au bout de la loi controversée sur la transparence: c'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères lors du sommet informel de l'Organisation des États turciques, qui se tient cette semaine. Péter Szijjártó affirme également avoir sollicité le Parlement européen pour demander un débat sur ce projet de loi, qui pourrait stigmatiser et la presse et les ONG touchant des financements étrangers.

"L'inquiétude est légitime, mais elle n'est pas adressée au bon endroit. Ce n'est pas la loi sur la transparence qui devrait nous inquiéter, mais le fait que les affaires internes d'un Etat membre de l'UE soient sérieusement perturbées de l'extérieur. C'est cela qui devrait nous préoccuper", a déclaré Péter Szijjártó, qui pense également que l'Ukraine mène une propagande anti-hongroise : "récemment, nous avons été témoins d'actions de plus en plus actives des services secrets ukrainiens et d'activités d'espionnage ukrainiennes de plus en plus actives ici en Hongrie. Dans le même temps, l'Ukraine mène une propagande anti-hongroise et anti-hongroise de plus en plus agressive en Ukraine, en Hongrie et sur la scène internationale".

La Hongrie est importante pour les États turcs en raison de l'établissement de relations européennes

Les dirigeants des États membres de l'Organisation des États turciques, dont les présidents turc, azérbaïdjanais et kirghize ont fait le déplacement. Membre depuis 2018, la Hongrie n'a que le statut d'état observateur, mais accueille le bureau européen de l'organisation à Budapest. Selon le Secrétaire général Kubanichbek Omuraliyev, celui-ci est très important pour établir des liens avec l'Europe : "notre bureau européen est un pont entre nos États membres et l'Europe. Bien entendu, les États membres coopèrent individuellement au niveau stratégique avec la Hongrie, chacun d'entre eux ayant une ambassade à Budapest et des ambassades hongroises dans nos pays."

Péter Szijjártó a déclaré que la Hongrie souhaitait renforcer ses relations avec les États turciques à l'avenir.