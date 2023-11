Journée de la transparence fiscale en Finlande : découvrez ce que gagne votre voisin

Comme chaque année au mois de novembre, l'Etat finlandais vient de publier les déclarations d'impôt des citoyens ayant gagné plus de 100 000 euros au cours de l'année précédente.

Imaginez que vous puissiez savoir combien d'argent vos collègues ont gagné, non seulement grâce à leur travail, mais aussi grâce à leur activité secondaire ou à leurs actions.

Imaginez maintenant que vous puissiez obtenir ces informations pour vos voisins, vos amis, votre famille, ou même pour les hommes politiques, les célébrités et d'autres personnes célèbres de votre pays.

C'est ce qui se passe en Finlande, où le 8 novembre est la Journée de la transparence fiscale : toutes les informations les plus récentes sur les revenus imposables sont publiées par l'État, pour que chacun puisse les consulter.

Cette année, les revenus les plus élevés de la nation nordique sont ceux d'un entrepreneur, d'un producteur de bois et d'un développeur de jeux vidéo.

Miki Kuusi, de "Wolt", est celui qui a gagné le plus d'argent avec 79 millions d'euros. La société de livraison de repas qu'il a fondée en 2014 est aujourd'hui présente dans plus de 20 pays européens et a été vendue à l'entreprise américaine, "Doordash", en 2021.

Le deuxième sur la liste est Pekka Kopra, ancien propriétaire de "Versowood", le plus grand producteur privé de bois de sciage de Finlande. Les derniers chiffres montrent qu'il a eu un revenu imposable de près de 54 millions d'euros.

En troisième position, on trouve Lilkka Paananen, à la tête du développeur de jeux "Supercell", à l'origine de jeux mobiles populaires, tels que "Clash of Clans", "Boom Beach", "Hay Day" et "Clash Royale". Lilkka Paananen a gagné un revenu imposable de près de 28,9 millions d'euros, l'année dernière.

Seules six femmes sont représentées dans le classement des 50 plus grosses fortunes.

Les revenus de l'ancienne première ministre Sanna Marin ont augmenté

L'ancienne première ministre finlandaise, Sanna Marin, a vu son revenu imposable augmenter au cours de l'année écoulée.

Sanna Marin a quitté son poste de premier ministre, à la suite des élections du printemps dernier et travaille désormais pour l'Institut Tony Blair. Elle s'est également taillée un rôle international en tant que conférencière et a récemment signé avec une agence américaine de divertissement et de talents, afin d'explorer les opportunités en télévision, ou encore au cinéma.

En 2022, Sanna Marin a perçu un revenu imposable de plus de 240 444 euros. C'est une augmentation notable par rapport à l'année précédente, où elle avait gagné près de 201000 euros.

Toutefois, ses revenus devraient être encore plus élevés en 2023, puisqu'elle n'est plus en politique et qu'elle peut gagner davantage dans le privé.