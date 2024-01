L'action d'Airbus atteint un niveau record alors que Boeing traverse des turbulences

Par Piero Cingari

La maxime latine intemporelle "mors tua vita mea" - ta mort est ma vie - semble appropriée dans la bataille actuelle pour la suprématie au sein du duopole de la construction aéronautique.

PUBLICITÉ

Le mardi 9 janvier 2023, les actions du constructeur aéronautique français Airbus SE ont atteint le niveau record de 145 €. Ce résultat remarquable fait suite à la chute spectaculaire de 8 % de l'action de Boeing un jour plus tôt, marquant la plus forte baisse en une journée de la société américaine depuis octobre 2022.

Alors qu'Airbus vise des sommets boursiers sans précédent, son homologue américain Boeing est confronté à de graves problèmes de sécurité qui pèsent sur sa réputation.

"L'action d'Airbus atteint un niveau record"

Les turbulences de Boeing : problèmes de sécurité et immobilisations au sol

Boeing est confronté à d'importantes difficultés avec l'immobilisation par la Federal Aviation Administration de 171 de ses avions 737-MAX 9 à la suite d'un incident inquiétant survenu sur un vol d'Alaska Airlines. Peu après le décollage, l'avion a été victime de l'éjection inattendue d'un bouchon de la porte de la cabine centrale. Heureusement, le pilote a pu effectuer un atterrissage d'urgence sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer.

La décision de la FAA a été rapidement suivie par les régulateurs européens, ce qui a amplifié l'impact sur Boeing. L'immobilisation au sol rappelle une crise similaire survenue il y a quatre ans, lorsque le 737 MAX a été mis au banc dans le monde entier à la suite de deux accidents mortels, attribués par la suite à des failles dans le logiciel de contrôle de vol.

Bank of America a publié une note de mise en garde cette semaine, exprimant de sérieuses inquiétudes au sujet d'un avion qui n'a été livré que le 31 octobre 2023, et soulignant que Boeing doit agir avec la plus grande prudence dans ce contexte de risque pour sa réputation. Les analystes de la banque ont prévenu que des problèmes persistants pourraient miner la confiance du public dans le 737 MAX et potentiellement nuire aux ventes.

"L'incident est alarmant et l'immobilisation d'une flotte de ce type d'avion soulève des questions quant aux mesures correctives qui seront nécessaires et au temps qu'il faudra pour les mettre en œuvre", déclare Goldman Sachs dans un communiqué, ajoutant que "tout problème de contrôle de la qualité présente un risque pour le calendrier de production et de livraison".

Le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a indiqué que Boeing "doit améliorer de manière significative le contrôle de la qualité" alors que le constructeur s'efforce de rattraper les retards de production.

"Le 737 est un bon modèle, mais il se passerait bien de ce genre de problèmes de réputation à court terme", déclare Michael O'Leary dans une interview accordée au Financial Times. Il s'est également inquiété de l'impact de l'incident sur le trafic et les bénéfices de sa compagnie aérienne. Ryanair, l'un des principaux clients de Boeing et la première compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers, utilise exclusivement des Boeing 737 pour sa flotte de lignes principales.

"L'action de Boeing s'effondre suite aux problèmes de sécurité"

L'ascension d'Airbus : sceller des accords et élargir les horizons

Des rapports émanant d'experts de l'industrie, cités par Reuters lundi, indiquent qu'Airbus est sur le point de finaliser un contrat important avec Delta Air Lines, l'un des principaux transporteurs américains. L'accord proposé pourrait inclure la livraison des dizaines d'avions, y compris des A350-1000 supplémentaires, et devrait jouer un rôle central dans les efforts d'expansion stratégique d'Airbus, en particulier dans la région Asie-Pacifique. L'annonce officielle, très attendue, pourrait intervenir dès ce vendredi.

Autre triomphe pour Airbus, la société a récemment obtenu une commande importante de la part de la compagnie taïwanaise EVA Air. La commande comprend 18 A350-1000 à long rayon d'action et 15 jets A321neo, comme l'a annoncé un communiqué de presse mardi.

À l'heure actuelle, la valeur boursière de Boeing est plus élevée (126 milliards d'euros) que celle d'Airbus (113 milliards d'euros). Au cours de l'année écoulée, Boeing a généré un chiffre d'affaires de 71,6 milliards d'euros, dépassant les 63,2 milliards d'euros d'Airbus.

Néanmoins, le vent pourrait bientôt tourner en faveur d'Airbus, car la réputation de Boeing pourrait être sérieusement entamée par les récents événements. Airbus pourrait ainsi dépasser son homologue américain dans les semaines à venir.

Tous les regards sont désormais tournés vers le 31 janvier 2024, date à laquelle Boeing devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre 2023. La direction devrait fournir des informations supplémentaires sur les défis économiques et les revers potentiels auxquels Boeing pourrait être confronté à la suite de l'incident. Airbus, quant à lui, devrait présenter ses résultats le 15 février 2024.