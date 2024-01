L'IA, le développement durable et la cybersécurité sont les domaines où les recrutements connaîtront la plus forte hausse cette année, indique LinkedIn dans son dernier rapport sur les perspectives du marché de l'emploi.

Le marché du travail connaît une transformation rapide en Europe car la concurrence pour les emplois a doublé l'an dernier, avec l'apparition de nouveaux postes qui n'existaient pas il y a vingt ans, selon la dernière enquête de LinkedIn.

Pour l'année à venir, les missions qui connaissent la croissance la plus rapide sont liées au développement durable, à l'intelligence artificielle (IA) et au développement commercial, relève-t-elle .

La plateforme sociale a mené des recherches en examinant les intitulés des millions d'emplois que ses membres ont annoncé avoir décrochés entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2023 afin de calculer un taux de croissance pour chacun.

Elle a constaté que les deux tiers (67%) des professionnels européens envisagent de changer de poste cette année, bien que la concurrence sur le marché de l'emploi soit de plus en plus forte.

En 2022, il n'y avait qu'une offre d'emploi pour environ deux candidats actifs au Royaume-Uni et en France sur LinkedIn, alors qu'il n'y a aujourd'hui qu'une offre d'emploi pour environ quatre candidats.

37% des professionnels européens déclarent rechercher des salaires plus élevés pour faire face à la crise du coût de la vie tandis que 19% affirment avoir davantage confiance en leurs capacités et souhaitent trouver un meilleur poste pour faire évoluer leur carrière.

Quels sont les emplois où les recrutements sont en hausse ?

Les emplois qui connaissent la croissance la plus rapide varient selon les pays européens étudiés, mais la tendance commune montre que les postes liés à l'IA, au développement durable et à la cybersécurité sont en hausse, car les entreprises s'efforcent de maîtriser ces tendances majeures qui ont un impact sur l'économie.

Les intitulés d'emploi les plus demandés sont les suivants : responsable du développement durable, ingénieur en IA et analyste en cybersécurité.

"Il est clair que l'IA et le développement durable sont deux des principaux moteurs qui remodèlent fondamentalement le marché du travail, les entreprises cherchant de plus en plus à embaucher des professionnels dotés de compétences vertes et qualifiés en IA," a déclaré Josh Graff, directeur général de LinkedIn pour l'Europe et l'Amérique latine. "Les emplois dans ces domaines constituent certains des rôles à la croissance la plus rapide à travers l'Europe," a-t-il souligné.

Ainsi les cinq postes les plus recherchés en France sont :

responsable du développement commercial, responsable des admissions, courtier en énergie, directeur des recettes directeur d'établissement de soins de santé.

L'adéquation des compétences à un poste peut s'avérer délicate

Le rapport indique également que de nombreux professionnels ont du mal à trouver comment faire correspondre leurs compétences aux postes à pourvoir, compte tenu de la rapidité des évolutions en cours. De plus, 55% des responsables du recrutement en Europe estiment que leur entreprise passe à côté de candidats compétents parce qu'ils n'ont pas les qualifications traditionnelles.

"Bon nombre de ces emplois n'existaient même pas il y a vingt ans, et comme le monde du travail continue d'évoluer à un rythme aussi rapide, l'adaptabilité doit être une priorité pour les chefs d'entreprise," a ajouté Josh Graff. "Alors que les initiatives en matière de formation et de renouvellement des compétences ont souvent été considérées comme une bonne chose, celles-ci seront désormais cruciales pour attirer et retenir les talents, ainsi que pour garantir que le personnel possède les compétences nécessaires pour s'adapter à l'évolution du monde du travail," a-t-il assuré.