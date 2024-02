Les pays de l'UE doivent accorder un minimum de 20 jours de congés annuels payés, mais certains États membres sont plus généreux.

Dans l'Union européenne, tous les salariés ont droit à un minimum de quatre semaines de congés payés par an.

Certains pays fixent ce chiffre à un niveau plus élevé, tandis que d'autres disposent d'un calendrier des jours fériés qui peut être utilisé pour maximiser les congés annuels.

Selon les Services européens de l'emploi (EURES), prendre du temps libre n'est pas seulement bénéfique pour la santé mentale et physique, mais permet également d'augmenter la productivité et les performances à votre retour.

Voici les pays européens qui offrent le plus de congés et ceux qui ont le plus de jours fériés.

Quel est le pays européen qui offre le plus de congés annuels payés ?

La durée minimale légale du congé annuel payé varie d'un pays à l'autre de l'Union européenne, allant de 20 jours par an dans la plupart des États membres à 25 jours dans certains pays.

Selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour 2020, dix-huit pays offrent le minimum prévu par la législation européenne, soit 20 jours. Il s'agit de l'Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de l'Espagne, de l'Estonie, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.

En dehors de l'UE, la Suisse offre également 20 jours, tandis que le minimum au Royaume-Uni est de 28 jours, y compris les jours fériés.

L'Autriche, la France, le Luxembourg, la Suède et le Danemark offrent un minimum de 25 jours de congés payés annuels légaux par an.

Les entreprises sont libres d'offrir plus que l'allocation minimale de congé annuel. Souvent, cela dépend des années de service, du type de contrat et de la profession.

Dans certains pays européens, la négociation collective, par exemple par l'intermédiaire des syndicats, a également permis d'augmenter les congés payés des travailleurs de cinq jours par an.

Quel est le pays de l'UE qui compte le plus grand nombre de jours fériés ?

Les congés de maladie, le repos hebdomadaire, les congés de maternité, les congés d'ancienneté, les congés parentaux et, dans la plupart des pays, les jours fériés sont calculés séparément des congés annuels payés.

En 2020, le nombre de jours fériés légaux dans les pays de l'UE variait de six jours en Grèce à 15 jours en Lettonie, en Lituanie et en Slovaquie. Ils étaient supérieurs à 10 jours dans la plupart des États membres. La moyenne de l'UE est de 11,7 jours.

Si l'on combine les congés payés minimums et les jours fériés dans l'UE, la Grèce a l'allocation la plus faible avec 26 jours, tandis que l'Autriche et Malte ont l'allocation la plus élevée avec 38 jours. La moyenne européenne est de 33 jours.

Au Royaume-Uni, les jours fériés sont pris en compte dans le calcul du congé minimum légal de 28 jours, de sorte que si les salariés travaillent ces jours-là, ils ont droit à un autre jour de congé.

Comment optimiser vos congés annuels en 2024 ?

En planifiant vos congés en fonction des jours fériés, vous pouvez maximiser vos jours de congés consécutifs, ce qui vous permet de prendre des pauses plus longues.

Conseils pour optimiser vos congés annuels au Royaume-Uni

Pâques est une période idéale pour optimiser vos congés annuels. Le vendredi saint (29 mars) et le lundi de Pâques (1er avril) sont des jours fériés au Royaume-Uni. Vous pouvez en faire une pause de 10 jours en utilisant seulement quatre jours de vos congés annuels. Prenez vos congés du 25 au 28 mars ou du 2 au 5 avril. Vous pouvez également obtenir deux semaines de congé pour Pâques en ne prenant que huit jours de congé.

Cette année, le jour férié de début mai tombe le 6 mai. Vous pouvez prendre du 7 au 10 mai pour obtenir neuf jours de repos pour le prix de quatre. Cela vaut également pour les jours fériés de printemps du 27 mai et les jours fériés d'été du 26 août.

Obtenez 16 jours de vacances en utilisant seulement sept jours de congés payés en France

En France, la période de Pâques est également propice à des vacances prolongées. Le vendredi 29 mars et le lundi 1er avril sont des jours fériés. Réservez donc du 2 au 5 avril pour bénéficier de neuf jours de vacances en n'utilisant que quatre jours de congés annuels.

Le mois de mai, en revanche, offre les meilleures perspectives pour des vacances prolongées : les 1er, 8 et 9 mai sont des jours fériés, ce qui vous permet de vous absenter du samedi 27 avril au dimanche 12 mai (16 jours) en n'utilisant que sept jours de congé.

Vous pouvez également faire une pause de neuf jours (du 18 au 26 mai) en utilisant quatre jours de congé à la Pentecôte, le 20 mai étant un jour férié.

En automne, vous pouvez à nouveau prendre quatre jours de congé pour neuf jours de vacances (soit du 26 octobre au 3 novembre, soit du 9 au 17 novembre), les 1er et 11 novembre étant des jours fériés.

Comment augmenter vos congés payés en Allemagne

Prenez quatre jours de congé à Pâques (25-28 mars ou 2-5 avril) en Allemagne et bénéficiez de neuf jours de vacances grâce aux jours fériés des 29 et 31 mars et du 1er avril.

La fête du travail (1er mai) tombant cette année un mercredi, vous pouvez bénéficier de cinq jours de congé consécutifs si vous prenez deux jours de congé (29-30 avril ou 2-3 mai).

Prenez quatre jours de congé (du 21 au 24 mai) pour obtenir neuf jours de vacances autour de la Pentecôte, le 20 mai étant un jour férié.

Dans l'UE, trois personnes sur dix n'ont pas les moyens de s'offrir une semaine de vacances annuelles

Malgré les jours de vacances, il peut être difficile de payer le voyage. En 2022, près de trois personnes sur dix (29 %) dans l'UE n'avaient pas les moyens de s'offrir une semaine de vacances annuelles loin de leur domicile.

Parmi les États membres de l'UE, c'est en Roumanie que l'on trouve le plus grand nombre de personnes dans cette situation, la grande majorité d'entre elles (63 %) n'ayant pas les moyens de s'offrir un voyage d'une semaine. Cette proportion était supérieure à 40 % dans quatre pays : Grèce (49 %), Bulgarie (44 %), Croatie (42 %) et Hongrie (41 %).

Seuls 10 % des Suédois n'étaient pas en mesure de s'offrir des vacances d'une semaine, suivis par la Finlande (12 %), les Pays-Bas et le Danemark (13 % chacun).

Ils sont 22 % en Allemagne, 24 % au Royaume-Uni et 25 % en France.