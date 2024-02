Comment les salaires minimums se comparent-ils dans toute l'Europe en 2024 ?

La nouvelle directive de l'UE vise à fixer un niveau international, tel que 60 % du salaire médian brut pour le salaire minimum. Elle prévoit également des révisions régulières afin de garantir que les niveaux de rémunération restent à jour.

PUBLICITÉ

Un niveau de vie décent est essentiel dans une société. Pour y parvenir, il est essentiel de veiller à ce que les salaires minimums légaux soient adéquats. La proportion de travailleurs gagnant juste le salaire minimum est supérieure à 10 % dans un certain nombre de pays d'Europe.

Cette année marque une étape importante dans l'amélioration des conditions de travail et de vie dans les États membres de l'UE, car la nouvelle directive européenne sur les salaires minimums doit entrer en vigueur le 15 novembre 2024.

Pas de salaire minimum dans 5 pays de l'UE

Vingt-deux des 27 États membres de l'UE disposent déjà d'un salaire minimum national. Le Danemark, l'Italie, l'Autriche, la Finlande et la Suède n'en ont pas. Chypre en a introduit un au début de l'année dernière.

Parmi les dix pays candidats et candidats potentiels à rejoindre l'Union européenne, huit disposent d'un salaire minimum national. Le Monténégro, la Moldavie, la Macédoine du Nord, la Géorgie, l'Albanie, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine en ont un, tandis que la Bosnie-et-Herzégovine et le Kosovo n'en ont pas.

Les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir la Norvège, la Suisse et l'Islande, n'ont pas de salaire minimum national.

Le salaire minimum brut est inférieur à 1 000 euros dans près de deux tiers des pays de l'UE.

Les salaires minimums varient considérablement d'un pays à l'autre de l'Union européenne, les salaires minimums bruts mensuels allant actuellement de 477 euros en Bulgarie à 2 571 euros par mois au Luxembourg.

Le salaire minimum est supérieur à 2 000 euros au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas et en Allemagne, tandis qu'il est de 1 767 euros en France et de 1 323 euros en Espagne.

Le salaire minimum est inférieur à 1 000 euros dans 14 des 22 États membres où il existe un salaire minimum national.

Parmi les pays candidats et candidats potentiels, le chiffre varie de 360 euros en Macédoine du Nord à 613 euros en Turquie.

La Bulgarie (477 euros) a un salaire minimum inférieur à celui de la Turquie, de la Serbie et du Monténégro, qui sont tous des pays candidats.

Les variations sont plus faibles en SPA

Les variations des salaires minimums sont considérablement plus faibles en standard de pouvoir d'achat (SPA), ce qui permet une comparaison plus équitable.

Le SPA est une "unité monétaire artificielle" définie par Eurostat et basée sur les différences de niveau de prix entre les pays. Une unité de SPA permet théoriquement d'acheter la même quantité de biens et de services dans chaque pays.

Le salaire minimum, ajusté en fonction du SPA, varie actuellement entre 542 euros en Albanie et 1 883 euros en Allemagne.

Outre l'Allemagne, ce chiffre était supérieur à 1 250 euros au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Irlande, en Pologne, en Slovénie et en Espagne.

La république tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie et la Bulgarie ont enregistré le salaire minimum en SPA le plus bas parmi les pays de l'UE dont le salaire minimum en SPA est inférieur à 1 000 euros.

Certains pays candidats comme la Turquie, la Serbie et le Monténégro avaient des niveaux de salaire plus élevés que des pays de l'UE comme l'Estonie, la Lettonie et la Bulgarie, mais le chiffre était toujours inférieur à 1 000 euros pour tous les pays candidats et candidats potentiels pour lesquels des données sont disponibles.

La proportion de salariés touchant le salaire minimum est importante dans certains pays

La proportion de salariés rémunérés au salaire minimum varie considérablement. Le salaire minimum est crucial dans certains pays où il y a plus de personnes au bas de l'échelle des revenus que dans d'autres pays. Les données sont basées sur les chiffres de 2018, dernière année pour laquelle des données sur les revenus sont disponibles.

Ainsi, en 2018, la proportion de salariés payés moins de 105 % du salaire minimum national était supérieure à 10 % dans cinq pays de l'UE. Il s'agit de : Slovénie (15,2 %), Bulgarie (14,1 %), Roumanie (13,3 %), Pologne (12,1 %) et France (11,6 %).

PUBLICITÉ

Cette proportion était également supérieure à 5 % dans 10 États membres de l'UE, dont l'Allemagne (6,6 %).

Comment déterminer un salaire minimum adéquat ?

Il n'est pas facile de définir un salaire minimum adéquat. La directive de l'UE contient la déclaration suivante :

"À cette fin, les États membres peuvent utiliser des valeurs de référence indicatives communément utilisées au niveau international, telles que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, et/ou des valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national."

Les chiffres pour 2022 montrent que de nombreux pays européens avaient des ratios inférieurs à ce niveau.

Rapport entre le salaire minimum et le salaire médian

Le rapport entre le salaire minimum et le salaire médian est un autre indicateur utile de la situation des travailleurs rémunérés au salaire minimum.

PUBLICITÉ

En 2022, les salaires minimums représentaient moins de 50 % des salaires médians dans 10 pays de l'UE, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s'agit de l'Espagne, de la Hongrie, de l'Irlande, de la Croatie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Tchéquie, de l'Estonie, de la Belgique et de la Lettonie.

Ce ratio était supérieur à 60 % dans trois États membres seulement : le Portugal (66,3 %), la Slovénie (61,7 %) et la France (60,9 %). La Turquie, pays candidat, avait un ratio de 65,2 % pour cet indicateur.

"Ces ratios peuvent être trompeurs lorsqu'ils sont interprétés trop littéralement", prévient l'Organisation internationale du travail (OIT), car les salaires minimums sont relativement élevés dans certains pays, comme la France.

Il est important d'ajuster régulièrement les salaires minimums

Les salaires minimums réels ont baissé dans la plupart des États membres de l'UE, lorsque l'inflation a atteint ses niveaux les plus élevés en 2022. L'OCDE appelle à des révisions régulières pour protéger le niveau de vie des travailleurs faiblement rémunérés.

"Il est important que les salaires minimums légaux soient ajustés régulièrement", indique le rapport de l'OCDE intitulé "Les salaires minimums en période de hausse de l'inflation".

PUBLICITÉ

La directive de l'UE vise à établir un cadre pour :