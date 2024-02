Certaines entreprises britanniques adoptent définitivement la semaine de travail de quatre jours

Une étude britannique montre que l'intensité du travail reste plus faible et que la satisfaction au travail est plus élevée lorsque la semaine de travail est de quatre jours.

La majorité des entreprises du Royaume-Uni qui ont participé à la plus grande étude au monde sur l'expérimentation de la semaine de travail de quatre jours ont pérennisé cette politique, 100 % des cadres et des PDG affirmant qu'elle a eu un impact "positif" sur l'organisation.

Quelque 61 organisations ont participé au projet pilote de six mois en 2022. Les résultats de l'essai ont été annoncés jeudi : 89 % des entreprises utilisent toujours la semaine de travail de quatre jours un an plus tard et plus de la moitié d'entre elles ont rendu le changement permanent.

L'étude a également montré que l'intensité du travail reste plus faible et que la satisfaction au travail est plus élevée qu'avant le début du projet pilote. Presque tous les employés (96 %) ont assuré que leur vie personnelle en avait bénéficié et 86 % ont dit qu'ils avaient l'impression d'être plus performants au travail.

La pandémie de Covid-19 a déclenché des discussions et des essais dans toute l'Europe autour de la semaine de travail de quatre jours, les employés et les employeurs repensant l'importance de la flexibilité et des avantages sur le lieu de travail.

L'étude britannique a révélé que les entreprises ont réduit le temps de travail de 6,6 heures en moyenne, ce qui correspond à une semaine de 31,6 heures. Elle a également montré que les journées entières de congé, plutôt que le fait d'être "joignable", étaient plus efficaces.

"La santé physique et mentale et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont nettement meilleurs au bout de six mois. Les améliorations en matière d'épuisement professionnel et de satisfaction de la vie sont restées stables", affirme l'un des auteurs du rapport, Juliet Schor, professeur de sociologie au Boston College.

Dans toute l'Europe, les syndicats demandent aux gouvernements de mettre en œuvre la semaine de travail de quatre jours. Mais jusqu'à présent, les gouvernements hésitent à adopter officiellement la semaine de travail de quatre jours.

En février 2022, les salariés belges ont obtenu le droit d'effectuer une semaine de travail complète en quatre jours au lieu des cinq jours habituels, sans perte de salaire.

La nouvelle loi, entrée en vigueur un an plus tôt, permet aux employés de décider de travailler quatre ou cinq jours par semaine.

Mais cela ne signifie pas qu'ils travailleront moins : ils condenseront simplement leurs heures de travail sur moins de jours.

L'accord de coalition fédérale à sept partis du pays s'est fixé pour objectif un taux d'emploi de 80 % d'ici à 2030, ce qui permettrait de maintenir les pensions légales à un niveau abordable ou de financer de futures réductions d'impôts.

En Écosse, le gouvernement a lancé ce mois-ci un essai de semaine de travail de quatre jours pour certains services publics.