La paix et la sécurité mondiale sont les priorités du Forum mondial sur le dialogue interculturel

Le thème de l'évènement de cette année était « la paix et la sécurité mondiale ».

Plus de 700 participants de 110 pays se sont rassemblés à Bakou pour le sixième Forum mondial sur le dialogue interculturel.

« C'est unique, car à chaque fois que cet évènement a lieu, on souligne la nécessité de parler, de changer et de comprendre les autres », a déclaré Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les Sciences sociales et humaines à l'UNESCO, à propos du forum. « Je pense qu'il est très important, dans un contexte de conflit, de guerre, de division, de stress dans nos pays, de se rappeler que les humains ont besoin de parler », a-t-elle ajouté.

La pauvreté, l'éducation, l'inégalité entre les sexes et la migration figuraient également à l'ordre du jour. Selon le rapport sur l’état des migrations dans le monde 2024, les déplacements de population ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire moderne, soit 117 millions de personnes. Gabriela Ramos a déclaré : « Les migrants en Europe sont tellement stéréotypés... on assiste à une montée du populisme, ce qui amène à ces divisions, parce qu’ils ne nous ressemblent pas, parce que (leur) identité est différente. Donc ça doit être un problème, ce qui est faux ! »

Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a assisté à l’ouverture de ce forum de trois jours et s’est penché sur le succès du processus de Bakou, un mécanisme mondial qui promeut le dialogue interculturel.

Les enjeux climatiques ont également occupé une place importante dans l'ordre du jour, alors que Bakou s'apprête à accueillir le monde entier lors de la COP29 en novembre. « Nous défendons la sauvegarde de la planète. Le but de mon mandat et de la conférence d'aujourd'hui est de sauver l'humanité », a déclaré Miguel Angel Moratinos, sous-secrétaire général des Nations Unies et haut-représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations.