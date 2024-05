Le forum interculturel de Bakou veut promouvoir le respect et la compréhension par le dialogue

La coopération et l'interconnexion dans un monde divisé par les conflits et confronté au dérèglement climatique ont été au cœur de l'événement organisé en Azerbaïdjan.

PUBLICITÉ

La sixième édition du Forum mondial sur le dialogue interculturel de Bakou s'est concentrée sur le thème « Le dialogue pour la paix et la sécurité mondiale : coopération et interconnexion ». Des dirigeants, des activistes et des universitaires se sont réunis pour aborder les méthodes permettant d'encourager le respect mutuel et la compréhension entre les différentes communautés.

L'événement proposait de nombreuses activités, notamment des tables rondes sur le rôle de l'éducation dans la promotion de la compréhension interculturelle et des ateliers sur la résolution des conflits et le maintien de la paix. Des spectacles culturels ont mis en évidence le pouvoir de l'art et de la musique pour combler les fossés culturels.

Le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la préservation du patrimoine culturel a également été un sujet central. Les délégués ont évoqué la manière dont l'IA pourrait améliorer la présentation des objets culturels sans remplacer l'intervention humaine.

L'impact du dérèglement climatique sur le patrimoine culturel a également fait l'objet d'une attention particulière. Les discussions ont porté sur les menaces telles que la montée du niveau de la mer, qui met en péril les sites côtiers, et les phénomènes météorologiques extrêmes, qui affectent les pratiques traditionnelles.

Les participants ont cherché à comprendre ces défis et à trouver collectivement des solutions au cours du forum. Tous se sont montrés optimistes quant au fait que les discussions et les initiatives lancées contribueraient à un monde plus interconnecté et plus harmonieux.